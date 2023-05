“Hay gente que la estaba pasando muy mal en la subsecretaría”: ministra Jara descarta que salida de Larraín se deba a diferencias sobre reforma previsional

El viernes pasado la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), le pidió la renuncia al exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, por tener una denuncia formal por acoso sexual de la que él no tenía antecedentes y que fue revelada por La Tercera PM este lunes.

Tras estallar el caso, Larraín salió al paso de la acusación en su contra y entregó su versión en distintos medios, donde reclamó que no tenía ningún tipo de información sobre la denuncia o de cuándo se habría producido la situación. Incluso fue más allá y acusó que tras su salida había una “cultura de la cancelación”, en consideración de las diferencias que sostenía con la ministra Jara en torno a la reforma previsional. “Dejó de hablarme cuando señalé que las cuentas nocionales no tenían mayoría parlamentaria”, dijo en entrevista con La Tercera.

Así las cosas, en entrevista con Mega, la titular del Trabajo descartó que la salida de Larraín responda a diferencias con el subsecretario y ratificó las denuncias en su contra.

“Nosotros teníamos antecedentes de que habían problemas de convivencia interna dentro del recinto de la subsecretaría en los cuales habían muchos reclamos en contra del propio subsecretario. Distintos tipos de conductas de hostigamiento y acoso”, dijo la ministra, quien aseguró que las denuncias apuntan a acoso de índole laboral y sexual.

Y agregó: “Al subsecretario se le pide la salida porque hay gente que la estaba pasando muy mal en la subsecretaría, creo que hay una parte que no se ha visto, pero aquí las víctimas son las que estuvieron sometidas a estas conductas y son las que precisamente hicieron llegar estos antecedentes. Entonces, a mí como ministra me corresponde preocuparme de que la organización tenga un trato acorde”.

Confirmó, además, que tras la salida del exsubsecretario se iniciará un sumario para que así Larraín pueda tener la facultad de defenderse de las acusaciones formuladas en su contra y presentar los antecedentes que le parezcan pertinentes.

En la misma línea, la secretaria de Estado reconoció que entre ambas autoridades de la cartera de Trabajo existían miradas divergentes en torno a puntos específicos de la reforma previsional, pero desdramatizó esas diferencias y descartó de plano que se hayan considerado al momento de pedirle la renuncia al exsubsecretario.

“Es cierto que teníamos miradas distintas respecto a algunos temas, yo lo he dicho, y no lo dramatizo porque esto es así, si uno no trabaja con gente que piensa igual. Si fuera esa la razón, se le dice, para qué se va a inventar otra cosa, no tiene sentido”, expresó Jara.

Y cerró una frase tajante: “Todo lo que ha dicho después me hace confirmarme que fue una buena decisión haberle pedido su salida”.