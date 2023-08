Lío de platas: las dudas, transacciones y contradicciones que rodean el caso del Gobierno Regional de Los Lagos y la Corporación Kimün

El 28 de junio, la Fiscalía Regional de Los Lagos inició una investigación de oficio con la finalidad de conocer los antecedentes en torno a millonarios traspasos de fondo desde la Gobernación Regional, encabezada por Patricio Vallespín, a fundaciones privadas. “Lo anterior tiene por objeto investigar la eventual existencia o comisión de delitos que digan relación con fraude al Fisco u otros en el uso de dichos dineros”, manifestó el fiscal Marco Muñoz Becker.

La indagación surgió luego de que se revelara que, bajo la administración de Vallespín, durante 2022 se transfirieron $ 8.800 millones a organizaciones por convenios. Y, además, el 46% de los recursos fue entregado a tres entidades: Fundación Chinquihue, la cual es presidida por el mismo gobernador, con $ 1.628 millones; Fundación Participa, la cual se adjudicó $ 1.200 millones; y la Corporación Kimün, la cual recibió el mismo monto de dinero.

Desde Fiscalía sostuvieron que el 20 de julio se realizaron allanamientos en más de una decena de domicilios ligados al Gore y las organizaciones Chinquihue, Participa y Kimün, desde donde se incautaron diversas especies.

“Con ocasión de la investigación sobre el egreso de recursos públicos desde el Gore hacia ciertas fundaciones y corporaciones, se verificó diligencia de entrada a registro e incautación en al menos 13 domicilios ubicados en las regiones de Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía. La diligencia fue cumplida por personal de la Policía de Investigaciones y en cuanto a la diligencia en sí, se lograron los objetivos de la misma y se desarrollaron con normalidad”, dijo el fiscal Muñoz.

Entre las oficinas allanadas se encontraban algunas situadas en el Instituto Profesional Los Lagos y en el Centro de Formación Técnica del mismo nombre. Pero ¿por qué se involucró a los establecimientos de educación superior?

Resulta que ambos fueron administrados durante casi 13 años por la Universidad de Los Lagos, pero esta los transfirió en 2021 a la Corporación Kimün. “En una licitación pública, la Corporación Kimün, de Temuco, se adjudicó al organismo técnico. Ellos le van a dar continuidad a este proyecto académico, en un interés muy particular que tienen respecto al desarrollo de los pueblos originarios”, señaló el entonces rector de la universidad, Óscar Garrido.

La ceremonia de traspaso se concretó en enero de 2021, donde Garrido estrechó la mano de Jaime Huincahue, presidente de la Corporación Kimün y hoy rector de ambos establecimientos de educación superior.

Sin embargo, el vicepresidente de Kimün, Arnoldo Ñanculef, sostuvo en el diario El Llanquihue que Huincahue concretó la venta del IP y CFT Los Lagos a la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, que tiene entre sus directores y representantes legales a Diego Ancalao, excandidato presidencial por la Lista del Pueblo.

Ñanculef se refirió al negocio al afirmar que ellos (Corporación Kimün) no tienen ninguna posibilidad de devolver los dineros al Gobierno Regional, luego que este terminara anticipadamente el convenio porque el proyecto denominado “Saneamiento tenencia irregular de la propiedad región de Los Lagos”, que consistía en la regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona, presentaba un avance insuficiente, carecía de rendiciones satisfactorias y registraba un trabajo que en el Gore calificaron de “desprolijo”.

“Nosotros como corporación no tenemos ninguna posibilidad de devolver los dineros, porque esos dineros no los manejó esta corporación. Aquí yo quiero hacer una separación. La responsabilidad de quienes firmaron esos documentos en nombre de la Corporación Kimün está en la señora (Rosalía) Currimil -tesorera- y en (Jaime) Huincahue -presidente-. Por lo tanto, ellos son responsables de esos recursos”, señaló.

Y agregó: “El recurso, tengo que decirlo responsablemente, hoy día no existe porque ese señor Huincahue en forma verbal me informó a mí que había traspasado $ 900 millones al IP y CFT para cubrir y colocar capital de trabajo. Pero yo no tengo los antecedentes de respaldo para decir en qué se gastaron los $ 900 millones (...). Lo hemos citado (a Huincahue) como Corporación Kimün a dos reuniones para que venga a entregar un informe completo de este proyecto y de lo que está pasando internamente en el IP y CFT, pero él se ha negado a participar”.

Kimün tenía bajo su administración las nueve sedes a nivel nacional del IP y CFT, que se ubican entre Quillota y Coyhaique, y contempla un plantel cercano a los tres mil alumnos.

La venta del IP Los Lagos fue publicada el 17 de julio en el Diario Oficial, en cuyo extracto se informa que “Corporación Kimün, representada por don Jaime Iván Huincahue Melipil y doña Rosalía del Carmen Currimil Alarcón, venden, ceden y transfieren a la Fundación Para el Desarrollo y Liderazgo Indígena o Fundelin, para quien compra, adquiere y acepta su representante don Diego Alexis Ancalao Gavilán 1.859.996 acciones por la suma de $ 24.000.000 los que se pagarán de la siguiente forma: i) Por la suma de $12.000.000 los que serán pagados al día 29 de marzo de 2024; ii) Por la suma de $12.000.000 los que serán pagados al día 27 de diciembre de 2024″.

Jaime Huincahue confirmó la venta de ambos establecimientos. Señaló que el negocio se estaba trabajando desde noviembre del año pasado y que se concretó los primeros días de julio. Además, informó que él se mantiene como rector de ambas instituciones y que existe total respaldo de los dineros del Gore y calificó de “falso” que se utilizaran $ 900 millones para cubrir y contratar capital de trabajo. No obstante, en la Superintendencia de Educación Superior (SES) aún se desconoce el cambio de controlador, pues esto debe realizarse mediante un hecho esencial, y eso no ha sucedido. De hecho, en la página web de la SES aún aparece el antiguo controlador.

Desde Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena señalaron que “Fundelin tiene como visión impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas, desde una perspectiva integral, que considere la valoración de sus culturas, una educación con identidad, la necesidad de generar una verdadera cohesión social y plurinacional (global) (...) la formación de líderes indígenas y el estudio e investigación de la realidad de sus pueblos. Y es por esta razón que asumió la gestión y desarrollo del IP y CFT Los Lagos”.

Añaden que la decisión de comprar fue adoptada en forma unánime por el directorio de cinco integrantes y que ambas adquisiciones fueron debidamente publicadas en el Diario Oficial, por separado y en fechas distintas, “ya que son personas jurídicas absolutamente independientes y, por tanto, objetos de operaciones diferentes”.

También hicieron hincapié en que “el IP y el CFT fueron comprados anteriormente (por Corporación Kimün) a la Universidad de Los Lagos en 20 y 100 millones de pesos, respectivamente. A su vez, nuestra fundación realizó ahora la respectiva compra en 24 y 120 millones”.

En cuanto a la participación de Diego Ancalao en el proyecto que Kimün llevaba adelante con el Gore, señalaron que hay una investigación del Ministerio Público que está en curso “y no nos corresponde emitir comentarios al respecto, respetando el debido proceso. Lo que sí podemos mencionar es que el abogado de Diego Ancalao, don Pelayo Vial, está en contacto con el fiscal jefe de la investigación para colaborar con la investigación”.

Y en ese sentido, fuentes ligadas a Fundelin manifestaron que “apenas se recibió por parte de la fundación el IP y el CFT, se inició una auditoría interna para recabar información financiera y académica”. Así, añaden que están aportando antecedentes a la Fiscalía, “porque se allanaron oficinas del IP y CFT cuando ya no era propiedad de Kimün. Aún así, el nuevo controlador ha colaborado traspasando toda la información y colaborando con la Fiscalía”.