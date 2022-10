Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: precios de las gasolinas ya acumulan alzas de más de $ 320 por litro en lo que va del año

Precios de las gasolinas ya acumulan alzas de más de $ 320 por litro en lo que va del año

Mientras que distintos economistas advierten que los recursos del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) están muy cerca de su límite, el valor de las gasolinas no detiene su escalada alcista, acumulando en el año un aumento de más de $ 320 por litro.

Según cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la bencina de 93 octanos (la más consumida en el país, con un 53% de las ventas) suma en la Región Metropolitana un alza de $ 324 en los primeros diez meses del año y su precio promedio al consumidor ya sobrepasó la barrera de los $1.300 para ubicarse en los $1.309.

La evolución de los demás octanajes no ha sido menor. La gasolina de 95 octanos registra un precio promedio sobre los $1.350 a nivel nacional y en la RM acumula un incremento de $ 338, mientras que la de 97 octanos ya registra un valor promedio que supera los $1.400 en 12 de las 16 regiones del país.

Y para las próximas semanas el escenario no es alentador. Según un reporte del periodista de Pulso Carlos Alonso, no solo se anticipan nuevos aumentos de los precios al menos en los próximos dos meses, sino que también el Mepco –instrumento que amortigua la variación de precios– estaría quedándose sin recursos.

De acuerdo a cálculos del economista del Observatorio del Contexto Económico de la U. Diego Portales, Juan Ortiz, el fondo que permite generar los subsidios semanales está muy cerca de su actual límite de US$ 3.000 millones. En ese contexto, el experto dice que “el nivel acumulado del Mepco estaría en torno a los US$ 2.700 y US$ 2.800 millones, por lo que existe un alto riesgo de que a fines de año se supere el límite de subsidios acumulados que puede otorgar el sistema”. Lee más de esta historia

Elon Musk cierra compra de Twitter por US$ 44 mil millones y despide al CEO de la compañía

Finalmente, luego de casi siete meses de tira y afloja y tras ser demandado en julio por Twitter acusado de incumplir el contrato para la compra de la red social, el magnate y fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, concretó ayer la adquisición de la plataforma por US$ 44 mil millones.

Distintos medios internacionales señalaron que la primera medida de Musk fue despedir al CEO de la compañía, Parag Agrawal, y a otros ejecutivos, como el jefe de finanzas, Ned Segal, y la directora jurídica, Vijaya Gadde, a quien se le sindica como la responsable de suspender la cuenta del ex presidente Donald Trump en enero de 2021 tras la turba que asaltó el Capitolio.

La toma de control de Twitter por parte del multimillonario de 51 años de edad nacido en Sudáfrica promete varios cambios en la popular red social –según el mismo ha dado a entender–, como el reintegro de usuarios expulsados, el relajo de las políticas de moderación en los mensajes, la instauración de servicios de pago y el combate a los bots. Lee más de esta historia

A foco

Gobierno anuncia plan para apoyar a la construcción y la compra de viviendas

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su par de Vivienda, Carlos Montes, presentaron ayer un conjunto de medidas para ir en apoyo de la industria de la construcción –una de las más afectadas por la crisis económica a raíz del aumento de los costos y la menor demanda por el encarecimiento de los hipotecarios– y, a la vez, facilitar la adquisición de viviendas de sectores medios.

Acceso a préstamos: una de las principales medidas consiste en la entrega de una garantía estatal del 10% del valor del inmueble para viviendas de entre 2.600 y 4.500 UF, lo que en la práctica reduciría el costo del crédito hipotecario.

Donaciones de terrenos: la cesión de terrenos por parte de empresas que permita construir viviendas para sus trabajadores va a contar con una serie de beneficios tributarios, como quedar exenta del impuesto a las donaciones y que el valor del suelo sea considerado como un gasto necesario para producir renta.

Beneficio tributario: se postergará la eliminación del crédito especial del IVA a las empresas constructoras, el que fue reducido y correspondía que desapareciera a contar de 2025. Ahora se va a extender el periodo de transición que se iniciaba en 2023 para terminar recién en 2027. Lee más de esta historia

Atención con...

> Boric alista visita a La Araucanía

Resguardos en seguridad, reuniones con víctimas de violencia y comunidades mapuches forman parte del cuidadoso plan del Presidente Boric para su primera visita a la Novena Región, la que se concretaría antes del 15 de noviembre. Sigue leyendo

> ¿Periodo de acusaciones?

Aunque descartaron presentar un libelo contra la canciller Antonia Urrejola, diputados de Chile Vamos sí tienen contemplado hacerlo contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por el traslado de reos mapuches desde la cárcel de Angol. Sigue leyendo

> Explosivo aumento de influenza

Además de mayores contagios de Covid, cifras del ISP dan cuenta de que los casos de influenza han aumentado en 447% en las últimas cuatro semanas. El fin del uso obligatorio de las mascarillas podría ser la causa, comentan especialistas. Sigue leyendo

Editorial

Escalada de violencia en los delitos

La proliferación de delitos como homicidios y robo con violencia está afectando dramáticamente la calidad de vida de la población y puede generar una peligrosa espiral muy difícil de contener.

Opinión

» La mala educación

Llama la atención que un conglomerado político que saltó a la palestra pública enarbolando la bandera de la educación gratuita y de calidad le haya dado tan poca atención al tema de la calidad en la educación básica y media. También puede ser que algún plan para mejorar la educación antes de la superior ya esté en diseño, pero si fuera así no se entiende que no hayan dado pistas acerca de cómo se va a trabajar el tema.

Por Manuel Agosin

» Mazzucato

El Estado puede, según la economista Mariana Mazzucato, realizar su labor mediante asociaciones con empresas privadas, pero debe velar porque las últimas no reciban rentas. Si bien la propuesta -probablemente inspiradora de las preferencias del actual gobierno en materia económica- no es radical, adolece de los mismos defectos de la política económica imperante en Chile antes de 1974: ignora o minimiza la existencia de las fallas del Estado.

Por Rolf Lüders

El café diario

La crisis de la salud mental en Chile.

Los problemas de salud mental afligen a los chilenos, en un panorama agravado por la pandemia. Trastornos de ánimo y de sueño, angustia, ansiedad y depresión son los males más comunes, frente a los cuales el sistema público no tiene las capacidades suficientes. Sobre est0 conversamos hoy con el sicólogo Luis Castillo y el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado.

De nuestro portal

En portada

