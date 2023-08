Ministra de Salud transparenta cifras de personal que aún trabaja por Covid-19: hay 12.417 contratados por alerta sanitaria

Las autoridades han advertido en más de una ocasión que la alerta sanitaria que inició el pasado 8 de febrero de 2020 por Covid-19 terminará este 31 de agosto. Esta medida permitió la contratación extraordinaria de personal de salud para hacer frente a la emergencia y de acuerdo a cifras de la cartera, al inicio de la pandemia se contrataron más de 32.045 mil funcionarios para hacer frente a la demanda asistencial que provocaba el virus.

A 1.297 días desde que se decretó la alerta, el panorama no es el mismo, pues ya casi no hay no hay rastros del coronovirus: durante la última jornada solo se registraron 12 personas en UCI. Y aunque la mayoría concuerda en que ya no hay justificación para extender la alerta, funcionarios de la salud, parlamentarios, expertos y autoridades también coinciden en un preocupante escenario: ¿Qué pasará con los trabajadores que siguen contratados a raíz del decreto?

Por esta razón, la ministra de Salud, Ximena Aguilera asistió a la Comisión de Salud del Senado para abordar el problema que se generará al finalizar la alerta sanitaria con el término de variados contratos en el sistema de salud. De acuerdo al balance de la titular de Salud, actualmente hay 12.417 personas contratadas a través de este decreto, quienes pasaron de enfrentar el Covid-19 a cerrar brechas que existían de recursos humanos, pues actualmente estos funcionarios apoyan otras necesidades de la red asistencial, como las listas de espera.

Por lo mismo, Aguilera explicó que se están en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para mantener a cerca de la mita de estos funcionarios: “Hemos estado verificando cuántas de esas personas han estado cumpliendo funciones que no pueden ser suspendidas por el fin de la alerta y esas funciones son: complejización de camas, hospitalización domiciliaria, laboratorio y urgencias hospitalarias, lo que configura un total de 6.070 (funcionarios) y por eso hemos solicitado una reasignación al Ministerios de Hacienda de 50 mil millones de pesos para permanecer con esas personas hasta diciembre y que son cargos que también hemos pedido para el Presupuesto 2024. Por lo tanto, lo que se produciría con el fin de la alerta es una reducción gradual de la mitad de los honorarios que hoy tenemos”.

Eso sí, entre los parlamentarios trasparentaron su preocupación, pues advierten que el fin de la alerta traerá impacto sanitarios.

En ese contexto, el presidente de la comisión, el senador Juan Luis Castro, afirmó que “yo quiero entender el impacto negativo que esto va a tener, porque va a salir la mitad, algo va a pasar. Yo quiero saber cuál es la voluntad del Ministerio de Salud, independiente de Hacienda, de cuántos trabajadores quieren mantener(...) porque eso trae efectos sanitarios, porque estos funcionarios ya no atienden solo Covid-19″.

“Hay que ver qué dificultades deja esto en cada uno de los servicios de salud y hay que ver cuál es el plan de contingencia para enfrentar esa disminución de personal”, agregó el senador Francisco Chahuán.

Luego, la ministra Aguilera volvió a tomar la palabra y explicó que “nosotros como sector siempre consideramos necesario el recurso humano y es difícil la situación en la cual no haya recursos para mantenerlos, pero también tenemos que entender que estamos saliendo de una situación muy particular que fue la pandemia, que duró varios años y que paulatinamente estos funcionarios se fueron incorporando a situaciones de brechas que reconocemos y por eso estamos haciendo el esfuerzo por mantenerlos (...) tenemos que ser responsables en el sentido de los recursos que nos entregan y priorizar los que nosotros tenemos y la reasignación que podamos hacer”.