Ministra Orellana pide no “intentar aprovechar políticamente” el caso de Carlos Ruiz

hace 39 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Ministra Orellana llama a la responsabilidad a quienes intentan aprovechar políticamente el caso de Carlos Ruiz

La titular de la Mujer, además, explicó que la víctima no ha solicitado patrocinio del Sernameg ante tribunales, pero de solicitarse "vamos a pedir una recalificación del delito, porque de acuerdo al relato que ha sido conocido por la opinión pública, a mí al menos, no me parece que eso sea un delito de lesiones menos graves”.