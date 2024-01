“No estoy de acuerdo con que el sistema no se ha hecho cargo”: Aguilera responde por fallecidos en listas de espera

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, asistió la mañana de este lunes a la sesión de la comisión del Salud del Senado en que se discutió el proyecto de ley que crea un nuevo modelo de atención en Fonasa.

En el marco del debate de la sesión, la secretaria de Estada respondió a cuestionamientos que hizo el senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán a la gestión del gobierno de Gabriel Boric respecto a las listas de espera.

“Con respecto a la intervención del senador Chahuán. Ciertamente no estoy de acuerdo con decir que el sistema no se ha hecho cargo de la lista de espera. Debemos recordar que la lista de espera aumentó producto de la pandemia y que nosotros heredamos una lista de espera enorme que tampoco es responsabilidad del gobierno anterior, sino que es producto de la situación sanitaria que vivimos, y que hemos sido capaces de reducir significativamente”, planteó la secretaria de Estado.

La ministra precisó que en Chile “más del 97% de las atenciones cumple con las garantías de oportunidad, por lo tanto mal se puede decir de que no está funcionando la garantía explícita de salud”.

El 28 de diciembre la Subsecretaría de Redes Asistenciales remitió a las comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y el Senado y a la comisión mixta de Presupuesto un reporte de las metas trimestrales de reducción de listas de espera GES y No GES que incluye el análisis epidemiológico del número de fallecidos del periodo 2022, que da cuenta de que ese año, 38.564 personas fallecieron sin atención y esperando por una consulta médica o una cirugía. El informe revela también que fallecieron 5.437 personas con alguna garantía GES no atendida.

Ante esos números, la ministra de Salud destacó que se ha mejorada la productividad de pabellones e hizo hincapié en que su cartera logró “bajar los tiempos de espera, se ha legislado una ley de urgencia que permite que la gente tenga atención en donde tenga la necesidad, Fonasa responde frente a esa situación, la mayor parte de las garantías se cumplen y se sigue avanzando”.

“Todo eso ha sido un esfuerzo enorme, por lo tanto, yo no puedo escuchar que se está manejando en forma inadecuada el sistema cuando en realidad se ha hecho un tremendo esfuerzo para poner de pie nuevamente el sistema. Insistir en que las personas puede ser que fallezcan mientras están en una lista de espera, pero no a consecuencia de la lista de espera. Muchas de las atenciones son para especialidades que no tienen relación con un curso ominoso para la vida de las personas y tienen prioridad aquellas personas que están esperando para un cáncer”, expuso la secretaria de Estado ante los legisladores.