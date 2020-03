OS-9 investiga estafas por cadenas de WhatsApp asociadas al coronavirus

“Decarga esta app, deposita en la cuenta y haz un seguimiento de los síntomas del Covid-19”. Esta es una de las ofertas que comenzó a circular hace algunas semanas por distintos teléfonos, a través de WhatsApp, y que ya está en la mira del OS-9 de Carabineros.

Este es uno de los mensajes que el departamento investigativo de la policía uniformada indaga para seguir la pista de una serie de WhatsApp que ofertan aplicaciones para -supuestamente- seguir los síntomas del coronavirus. Para eso, el OS-9 elaboró un instructivo para que los usuarios denuncien este tipo de textos.

En el instructivo se señala que “no existe ninguna app que pueda hacer seguimiento de los síntomas o de la enfermedad, cuidado! No bajes aplicaciones de páginas web, solo de las plataformas oficiales de Android o Apple, ya que las aplicaciones piratas que no mantienen calificaciones positivas ni recomendaciones; podría ser un método para infectar el teléfono y robar información personal del teléfono (contactos, datos bancarios, fotografías)”.

Además, el OS-9 también identificó otro método de engaño, donde se promocionan links para descargar internet gratis, aprovechando el alto consumo de internet durante estos días.

El jefe del OS-9, el coronel Juan Francisco González, explicó que “estos cybercriminales han creado sitios web espejos o similares de entidades bancarias, quienes mediante correos electrónicos, solicitan el cambio de clave por posible bloqueo, ingresando la víctima rut, claves, números de tarjetas bancarias, tarjetas de coordenadas, o claves aleatorias, facilitando al delincuente información valiosa para que se consume el delito”.

Agregó que “de igual forma, ha existido un aumento en falsas promociones que se han ido masificando en grupos de mensajería instantánea de WhatsApp, en donde se promete promociones, giftcard y grandes descuentos en supermercados, farmacias o pasajes aéreos. Además, a través de de enlaces no oficiales invitan a las víctimas a responder encuestas, y la instalación de software maliciosos con la finalidad de capturar información del teléfono o computador de la víctima”.

El OS-9, además advirtió que las personas deben tomar medidas preventivas al momento de comprar por internet y así evitar estafas. “Las compras virtuales son una excelente solución para no salir de tu casa, pero privilegia sitios oficiales y duda de ofertas tentadoras, respecto a los precios de mercado. Cuidado con las campañas publicitarias o ventanas emergentes con ofertas demasiado tentadoras, muchas veces resultan ser falsas y tras ese anuncio busca que el usuario haga click y así robarle la información de su PC o de las tarjetas bancarias mediante el método de phishing”, recomiendan desde el departamento investigativo de Carabineros.