Plan Calles Protegidas: fiscalización ha permitido el retiro de 6.985 vehículos y se han cursado 115.599 infracciones

Este lunes el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto con el jefe del Programa Nacional de Fiscalización, Óscar Carrasco, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo y el prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, coronel Gonzalo Urbina, entregaron un balance del plan Calles Protegidas y cómo este ha impactado en la conducta vial.

Al respecto, el secretario de Estado destacó que gracias a la fiscalización -uno de los principales focos de este programa- desde que comenzó el plan hace 8 meses han realizado 513.018 controles, los cuales han llevado a 115.599 infracciones y 6.985 vehículos retirados.

Noviembre 2022 a la fecha Controles Infracciones Retiros Tasa Rechazo Automóviles 133.645 56.626 4.589 42% Motocicletas 37.804 9.350 1.918 24% Buses Interurbanos 31.051 4.090 33 13%

“Este es el resultado de los operativos que realizamos en conjunto con Carabineros de Chile y también con los municipios para poder estar en las distintas calles del país. Este es un esfuerzo nacional y poder llevar adelante estos operativos que nos permiten ir fiscalizando para darle mayor seguridad a nuestras vías, para ir recuperando algo que habíamos perdido”, afirmó la autoridad.

Junto con esto, el ministro Muñoz también destacó que gracias a la fiscalización han detectado cambios de conducta en los conductores, “y eso nos pone especialmente satisfechos porque es exactamente lo que queremos conseguir”, sostuvo.

Así, indicó, hace 8 meses atrás en los operativos para fiscalizar motocicletas, se detectó que cerca de 4 de cada 10 motocicletas presentaba algún tipo de anomalía, como no tener placa patente, el conductor no tenía licencia de conducir, y/o no había pagado permiso de circulación.

“Hoy día esos 4 de cada 10 ha bajado a cerca de 2 de cada 10″, indicó. “Todavía es una cifra que nos preocupa, todavía es una cifra alta y por eso vamos a seguir trabajando en las vías para dar seguridad, para poder fiscalizar que las condiciones de operación son las adecuadas”.

Este cambio de conducta, añadió, también lo han visto en otros modos de transporte.

Cuáles son las infracciones más comunes al conducir

En cuanto a la infracción más recurrentes detectada, se indicó, es la conducción sin patente y sin licencia, tanto en motos como autos. En el caso de los buses Interurbanos, la infracción más recurrente detectada desde mediados de noviembre 2022 a la fecha es no utilizar cinturón de seguridad (2.227 infracciones).

Medianos de noviembre 2022 a la fecha Sin licencia Sin patente Automóviles 2.993 211 Motocicletas 2.408 315 Total vehículo 5.401 526

En esta misma línea, las infracciones cursadas por el Programa Nacional de Fiscalización a motocicletas están vinculadas mayoritariamente a la documentación (cerca del 86% de ellas).

Sobre el balance, el alcalde Astudillo celebró el programa y las cifras, destacando que esto “también nos ha permitido avanzar en temas de seguridad, en temas de combate a la delincuencia”.

“Se han detectado también a través de estos operativos personas que transportaban droga, personas también con órdenes pendientes, vehículos que tenían encargo y búsqueda por robo, entonces el balance ha sido bastante positivo en este sentido”, afirmó.

El jefe del Programa Nacional de Fiscalización, destacó por su parte el trabajo en conjunto, indicando que si bien durante el primer semestre del año 2022 como ministerio en conjunto con municipios y carabineros desarrollaron sólo 200 operativos en todo el país, mediante este programa las cifras han aumentado.

“En los ocho meses que llevamos del plan Calles Protegidas ya hemos desarrollado más de 1.220 operativos conjuntos en todo el país. Y para destacarlo en un modo, en cifra, en el modo moto llevamos un 114% más de controles, un 136% más de retiros y un 79% más de infracciones y eso ha permitido que el incumplimiento baje en Chile en el modo moto”, sostuvo.

“Esta es una tarea que vamos a continuar, que se va a profundizar durante el segundo semestre y un foco objetivo van a ser los vehículos particulares”, añadió.