Presentan Plan Fronteras Protegidas: podrán ingresar al país extranjeros no residentes con vacunas validadas por el Minsal

Hoy el Ministerio de Salud presentó el Plan Fronteras protegidas, que comenzará a regir a partir del 1 de octubre.

El plan fue presentado por la subsecretaria de Salud, Paula Daza, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, y la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, quienes explicaron quiénes pueden salir e ingresar al país bajo estas nuevas normas en el contexto de la pandemia por coronavirus.

En ese sentido, se informó que pueden salir del país chilenos y extranjeros residentes en el país con Pase de movilidad (no incluye a menores de edad sin Pase). Las salidas pueden realizarse a través de los aeropuertos de Iquique, Antofagasta y Santiago.

También podrán salir quienes cuenten con un permiso excepcional para aquello, obtenido en comisaría virtual argumentando cuatro causales: situación de carácter humanitario, actividades fundamentales para el país, motivos de salud y viajes que no consideren retorno. Estos permisos pueden ser solicitados por menores de edad.

Quienes cuenten con este permiso podrán salir por cualquier paso fronterizo habilitado para personas o los tres aeropuertos señalados.

Por otro lado, se informó respecto a quienes pueden entrar a Chile. Además de los chilenos y extranjeros residentes en este territorio, podrán hacerlo extranjeros no residentes que cuenten con Pase de Movilidad, que pueden obtener tras validar sus vacunas en mevacuno.gob.cl. Podrán hacerlo en los aeropuertos de Iquique, Antofagasta y Santiago.

Asimismo, pueden ingresar personas que cumplan alguna causal del Decreto 102 del Ministerio del Interior, por ejemplo tripulaciones, extranjeros en tránsito, personal diplomático y quienes tengan salvoconducto, entre otros.

La subsecretaria Gómez dijo que a partir de hoy, quienes pidan un permiso para salir del extranjero, deberán esperar que esta solicitud se resuelva para pedir una nueva. “De este modo vamos a evitar que algunas personas ingresen una gran cantidad de peticiones en simultaneo con la recarga que ello significa para el sistema, como lamentablemente ha ocurrido, en casos que hemos visto de personas que han presentado 20, 50 y hasta 100 solicitudes de permiso en forma paralela”.

Daza explicó que en octubre se continuará fortaleciendo la estrategia de testeos y trazabilidad, sobre todo de las personas que ingresan al país. Respecto al Plan anunciado, dijo que los extranjeros no residentes que ingresen al país, deberán tener su declaración jurada y el test PCR con resultado negativo de hasta 72 horas antes de embarcar. Además, deberán cumplir con otros dos requisitos: un seguro médico de viaje, cuyo monto mínimo es de 30 mil dólares, y la validación por parte del Ministerio de Salud de la vacuna contra el Covid-19 recibida en su país de residencia. Este último trámite puede demorar hasta 30 días en tener una respuesta y desde mañana los extranjeros pueden ingresar a la página www.mevacuno.gob.cl para solicitarlo. “Les recomendamos no planificar un viaje sin antes tener la validación de vacunas del Ministerio de Salud, que puede demorarse hasta un mes”, dijo Daza.

Una vez que las personas que ingresen al país pasen por el control sanitario del aeropuerto, deberán movilizarse en un transporte privado y de forma directa al domicilio registrado. No tendrán posibilidad de pernoctar ni interactuar con otras personas en ese momento. La subsecretaria señaló que ya no habrá hoteles de tránsito y las personas con Pase de movilidad, extranjeros y chilenos, deberán realizar cinco días de aislamiento. Quienes no lo tengan deberán hacer un aislamiento de siete días.

Las personas que realicen aislamiento no podrán salir del lugar declarado. No pueden salir de ese lugar por los días señalados ni recibir visitas. Durante todo el período de aislamiento el Pase de movilidad estará bloqueado y serán fiscalizados por el personal del Programa de Control Domiciliario.

El subsecretario Uriarte dijo que este anuncio “es un paso muy importante para la reactivación y recuperación del turismo receptivo, que significa un 40% de los ingresos que deja el turismo en nuestro país”.