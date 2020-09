Sin límites en los días de permanencia y para comunas que estén en fase 3, 4 o 5: Conoce los detalles para obtener permisos para viajes interregionales

A partir del lunes comenzarán a operar los viajes interregionales, de acuerdo a lo anunciado por la autoridad de Salud.

Hoy la ministra de Transportes, Gloria Hutt, entregó detalles de cómo se llevarán a cabo estos viajes. La secretaria de Estado explicó que se permitirá que personas que se encuentren en comunas en fase 3, 4 o 5 y pretendan viajar a zonas en las mismas fases.

“El permiso no tiene límite de permanencia, permite ir desde Santiago a una comuna donde tenga familiares o una casa de descanso y puede quedarse a dormir”, detalló Hutt, y agregó que se puede “pedir en las cantidades que uno quiera”.

La autoridad explicó que en el permiso se debe indicar la fecha de regreso, “pero en caso de cambiar esa fecha puede pedir el permiso de vuelta cuando corresponda”.

Para utilizar este permiso, que estará disponible en Comisaría Virtual, es necesario tener el pasaporte sanitario y se debe pedir hasta 24 horas antes.

“Para usarlo siempre es indispensable tener el pasaporte sanitario además. El pasaporte sanitario se obtiene en www.c19.cl. Eso es el documento más importante cuando a uno lo controlan porque contiene la declaración jurada de salud y los antecedentes personales”, sostuvo.

La autoridad explicó que el permio interregional no es un salvoconducto, no permite viajar durante la horas de toque de queda, no permite atravesar cordones sanitarios, no permite ir a comunas que estén en fases inferiores a 3.

La Jefa del Programa de Fiscalización del MTT, Paula Flores, explicó por su parte que “estamos coordinando con los administradores de los terminales de buses, personal de salud y Carabineros, la forma de enfrentar este aumento en la demanda por viajes que no signifiquen demoras excesivas en los trámites, pero que aseguren el cumplimiento de la normativa de salud”.

Tráfico aéreo nacional e internacional

Además, las autoridades –junto a representantes de las líneas aéreas Latam, Sky y JetSmart y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)- entregaron el Informe Aeronáutico de agosto, elaborado por la Junta de Aeronáutica Civil.

Según las cifras, en ese mes se transportaron 187.210 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con el mismo periodo del año 2019 representa una caída de un 91,2%.

Asimismo, en el periodo enero-agosto fueron transportados 7.291.290, lo que comparado con el mismo periodo del año anterior implica un descenso de 58,9%.

Durante agosto los pasajeros transportados dentro de Chile fueron 165.676 (-86% comparados con agosto de 2019) y a nivel internacional fueron 21.534 (-97,7%).

El Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil, Martín Mackenna dijo que “las restricciones de movilidad y cuarentenas producto de la pandemia han afectado al transporte aéreo y, en lo que llevamos del año, tenemos una baja de 10.461.755 pasajeros en comparación al año pasado. Si bien proyectamos que la recuperación demorará años, en las últimas semanas hemos registrado un leve aumento sostenido, lo que da cuenta de que el sector comienza a recuperarse progresivamente y los viajes interregionales permitirán aumentar la demanda. El desafío para todos es mantener las medidas sanitarias en aviones y aeropuertos y extremar las medidas de autocuidado de los pasajeros”.