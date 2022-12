Tohá por sistema de Alta Dirección Pública: “Esto no empezó por una mesa de expertos, esto empezó como todo buen cambio por un terremoto”

Resaltando que en la administración del Presidente Gabriel Boric “se han mantenido directivos nombrados por este sistema en proporciones superiores que los gobiernos anteriores”, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, encabezó este martes una ceremonia de reconocimiento a directivos de reparticiones estatales que concluyeron sus tres períodos de Alta Dirección Pública, el tiempo máximo establecido por ley.

En la instancia, se hizo un especial reconocimiento al exdirector de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) Ricardo Toro, por sus más de 12 años de servicio público.

Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

“Me emociona un poco esta ceremonia, me hace pensar en el origen de esta historia que es bien turbulento en realidad. Esto no empezó por una mesa de expertos, no, esto empezó como todo buen cambio por un terremoto”, comentó al iniciar su discurso Tohá, afirmando que “fue así como Chile dio con la decisión de crear un sistema de directivos públicos con nombramientos profesionalizados, con criterios técnicos, con normas claras”.

Tohá también hizo un detalle de lo ocurrido en los últimos meses de gobierno de Sebastián Piñera respecto a nombramientos por el sistema.

“Al final de la administración anterior, las excepciones que se hicieron para renovar, hacer concursos en los últimos ocho meses, cosas que el sistema no admite, salvo casos excepcionales autorizados, fueron mucho más que en ocasiones anteriores”, afirmó, señalando que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet hubo seis concursos en los últimos ocho meses y al cierre del segundo gobierno de Piñera hubo 31 concursos.

“Junto con otros concursos de arrastre que se nombraron en esos ocho meses, en la última parte del gobierno del Presidente Piñera se nombraron 116 altos directivos públicos”, destacó Tohá, asegurando que los resultados de menores desvinculaciones en el actual periodo “son aún más importantes considerando que hubo tantos nombramientos” en la administración anterior.

La ministra hizo énfasis en la importancia del sistema para dar continuidad a la administración del Estado frente a los costos en eficiencia y experiencia asociados a la instalación de un nuevo gobierno cada cuatro años.

“Es un buen momento, dado que nos estamos poniendo exigencias tan altas desde el punto de vista de mejorar nuestro pacto social y nuestra institucionalidad, que también el sistema de Alta Dirección Pública, que también el sistema de nombramiento de altas autoridades del Estado mejore, se complemente a partir de su experiencia”, expuso la titular de Interior.

Respecto a los nombramientos de autoridades de gobierno, Tohá recalcó que deben producirse modificaciones.

“Puedo decir, sin arrugarme un poco, que el sistema como está hasta ahora no puede seguir. Ningún gobierno, ninguna coalición de gobierno puede manejar correctamente la gran cantidad de nombramientos que sigue haciéndose con criterios exclusivamente de confianza. Y para hacer esos cambios se requiere de acuerdos muy amplios. No tenemos que esperar que venga un nuevo terremoto. Tenemos que tomar nota que la sociedad nos está diciendo de todas las maneras posibles que necesitamos un mejor Estado”, sostuvo.