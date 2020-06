“Creo que la trazabilidad es fundamental, porque ahí uno ubica al paciente enfermo o contagioso, y tiene que aislarlo de inmediato”. De esta manera, el ministro de Salud, Enrique Paris, analizó el martes los ejes centrales para reducir la cantidad de contagios de coronavirus, exponiendo uno de los temas centrales para el gobierno y los expertos: la trazabilidad de los casos positivos.

¿Qué significa en la práctica? El seguimiento que se hace a las personas contagiadas y a sus contactos estrechos, para luego aislarlos y evitar la propagación del virus. ¿Cómo se trabaja en eso? Con un equipo de 500 personas de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana -zona que congrega el 80,2% de los casos de coronavirus del país- a través de un call center que funciona entre las 8.30 y las 18.00 horas.

Allí, se investigan casi 8 mil casos diarios, según informan desde la Seremi. Todos los días se localiza a 2.000 resultados positivos, que a su vez se traducen en seis mil contactos estrechos. Esto, a través de un seguimiento telefónico y, a veces, en terreno.

El Centro de Trazabilidad de la Seremi de Salud se divide en tres oficinas (dos en Ñuñoa y otra en Santiago Centro), y cuenta con un “Cronograma de Investigación de Caso y Contactos Covid -19”, que consiste en 10 puntos para hacer un seguimiento a los contagiados y sus cercanos.

Este proceso va desde ingresar la información de los casos sospechosos en Epivigila (sistema oficial de vigilancia del Ministerio de Salud), hasta la derivación a las residencias sanitarias, pasando por el registro de todos los contactos estrechos de los casos positivos y la elaboración de una planilla con el estado de cada caso. Actualmente, se está realizando un trabajo coordinado con la Atención Primaria de Salud (APS) para potenciar aún más la trazabilidad, a través de “delegados epidemiológicos” en cada Cesfam de las comunas de la capital.

Hasta antes de la explosión de la emergencia, eran 80 los funcionarios encargados de la trazabilidad y hoy son 500, a pesar de que el número que el gobierno anunció en un comienzo fue 800. Sobre si es necesario inyectar más personal, la seremi de Salud, Paula Labra, explica que “en este momento, con las 500 personas hemos llegado al 70% de trazabilidad y esperamos llegar a un 80% con la colaboración de las APS, por lo tanto, puede que no sea necesario llegar a las 800 personas, pero si no cumplimos con esa meta, vamos a potenciarlo contratando más personas para cumplir este objetivo”.

Aumentar el personal es fundamental para los expertos. Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río, advierte que “yo he sido supercrítico en el trabajo de trazabilidad, no se ha hecho bien. Se necesitan, al menos, cinco mil trazadores para ubicar a los contactos, lo que suena mucho, pero no lo es. Tiene un bajo costo, se hace un curso de capacitación en pocos días y se puede lograr”.

Labra, sin embargo, agrega que “el área en estos momento ya se encuentra potenciada con los objetivos que queremos cumplir. Es una tarea muy importante, se le ha dado la importancia necesaria, y claro, hay algunas complicaciones, pues es una tarea que se hace telefónicamente, donde muchos casos no se pueden contactar porque no contestan y esto genera dificultades”.

Por su parte, el epidemiólogo de la U. del Desarrollo, Manuel Nájera, sostiene que la trazabilidad es la estrategia más relevante de levantar: “Si no se contacta y no se aísla, vamos a vivir subiendo y bajando en la cantidad de contagiados, y lamentablemente de fallecidos. Debiéramos tener al menos 30 trazadores por cada mil personas. Hay que formar a ese gente y levantar esa estrategia”.

El Cronograma de Investigación de Caso y Contactos Covid -19

1. En los centros de Atención Primaria de Salud (APS) se ingresa la información de los casos sospechosos en Epivigila, sistema oficial de vigilancia del Ministerio de Salud, y luego modifican el estado de estos casos con los resultados de PCR, identificando casos positivos de COVID y aquellos descartados.

2. Se realiza una tipificación de los casos, donde se incorporan datos faltantes y se distribuyen para comenzar la investigación epidemiológica de los nuevos contagios.

3. Se reparten en equipos internos de la Seremi, quienes gestionan con los distintos establecimientos de salud para el ingreso de casos a Epivigila que no hayan sido ingresados en APS, o se gestiona la obtención del contacto telefónico de los pacientes.

4. Los casos listos para investigación se despachan al equipo de profesionales de la salud de Seremi RM, quienes toman contacto telefónico con los pacientes.

5. Se comunican telefónicamente con los pacientes para realizar estudios de contacto, educaciónsanitaria y preguntar la necesidad del ingreso delpaciente a una residencia sanitaria.

6. Se identifican los contactos estrechos. En educación sanitaria se entregan medidas de prevención para aplicar al interior del hogar y el entorno familiar del caso positivo.

7. Se genera un registro de todos los contactos estrechos de los casos positivos. Los supervisores de epidemiología consolidan esta información para análisis y registro estadístico, y para que el equipo del call center los contacte.

8. Comienza el estudio epidemiológico de contacto estrecho. Se realiza educación sanitaria, se resuelven dudas sobre licencias médicas para gestionar la emisión, se deriva a centros de salud en caso de complicaciones y orientan sobre los aislamientos preventivos y obligatorios.

9. Se genera una planilla con el estado de cada caso y sus necesidades para enviar a supervisores, quienes consolidan la información y entregan un reporte diario estadístico.

10. El equipo investigador de epidemiología fomenta la estrategia de residencias sanitarias con cada caso positivo contactado, verifica que cumpla con los criterios de derivación y entrega los datos al encargado de las residencias para gestionar el traslado.