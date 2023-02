Una posta con pérdida total y otra con daños menores: los efectos en los recintos de salud del fuego en el sur y los alcances de la reconstrucción

Los incendios forestales que azotan al sur del país se han llevado todo tipo de estructuras, dentro de estas hay dos recintos de salud. Uno de ellos fue la Posta Colico Alto de la comuna de Santa Juana, que quedó completamente destruida, dejando alrededor de 250 familias imposibilitadas de recibir atención. El otro recinto es la Posta Pangueco, en Galvarino, que tiene daños menores, impactando en el servicio a cerca de 80 familias.

En virtud de ello, el Minsal adoptará medidas provisorias y reconstruirá lo necesario. “La red está coordinada y preparada para entregar una respuesta integrada en las zonas afectadas”, afirma la subsecretaria (s) de Redes Asistenciales, Fabiola Jaramillo.

Autoridades de esos territorios calculan que el monto para reconstruir en Santa Juana sería de aproximadamente $ 900 millones, mientras que en Galvarino no lo tienen del todo claro, ya que aún no realizan el catastro definitivo, pero piensan que con un aporte de $ 100 millones bastaría para el nuevo proyecto.

Con todo, Jaramillo igualmente confirma que “existe solo un establecimiento con pérdida total, que corresponde a la Posta Colico Alto. Adicionalmente, la Posta Pangueco resultó con daños menores en una bodega y pérdida del cierre perimetral, lo que no afectó la atención”. Esto, de hecho, a ojos del Minsal reduce a uno el recinto con necesidades de reconstrucción propiamente tal. Y es que, además, se han realizado evacuaciones preventivas de recintos por amenaza de fuego o humo, los que hoy ya están operando normalmente, “a excepción del Hospital de Purén y la Posta Millapoa, en Biobío, que se mantienen con atención parcial por estar cercanas a focos activos”, según detalla Jaramillo.

En ese sentido, la personera de Redes Asistenciales quiere dar “seguridad y tranquilidad a las personas, ya que la red está coordinada y preparada para entregar una respuesta integrada en las zonas afectadas” y es enfática al proclamar que “nadie se quedará sin atención”.

Respecto a la reconstrucción de la posta de Santa Juana, Jaramillo detalla que “desde que ocurrió la pérdida total por el incendio se están tomando las medidas de contingencia y mitigación, en un corto y mediano plazo, para posteriormente dar pie a la reconstrucción definitiva (...) a cargo del Ministerio de Salud y el Servicio de Salud de Concepción”.

Pero ¿y qué sucede por ahora con la atención de esas personas? Según las autoridades sanitarias, se está en proceso de habilitación de una carpa para atención provisoria como medida de contingencia. Además, como plan de mitigación, se instalarán cinco containers mientras se trabaja en la reposición definitiva del recinto.

“Efectivamente el ministerio nos mandó una carpa de campaña”, confirma María Ximena Soto, directora del Departamento de Salud de Santa Juana, quien añade, sobre los plazos de los containers, que les avisaron que durante este mes deberían estar aprobados para estar instalados “en uno o dos meses”, con una inversión en torno a los 100 millones de pesos.

Soto cuenta sobre el proceso de reconstrucción que al tercer día del ya siniestrado el recinto “vinieron los técnicos, tomaron medidas, vieron las paredes y nos dijeron que estaba todo en pérdida total. Mientras, están haciendo el estudio de una posta nueva, pero por ahora tienen pensado módulos de atención para nosotros”. Y agrega: “No hay costo aún, pero si los módulos van a salir 100 millones, yo creo que la posta va a andar por los 900 millones”, agrega.

En cuanto a cifras, al consultar con el Ministerio de Salud, la subsecretaria de Redes Asistenciales, responde que “estamos trabajando desde el inicio de la emergencia levantando un catastro de los recintos sanitarios afectados como primera medida. Lo que viene ahora, como para toda inversión de infraestructura sanitaria, es una fase de diseño y posteriormente iniciar la construcción. En el caso de la Posta de Colico Alto hemos puesto recursos y acompañamiento a los equipos locales para que estas fases se den con la máxima celeridad posible y facilitando la coordinación intersectorial”.

La directora de Salud de Santa Juana dice estar conforme con el trato por parte de la cartera de Salud. “Se han portado bien, se han preocupado harto, están pendientes de nosotros. Están haciendo las cosas sin tanta burocracia porque estamos concentrados en volvernos a parar. Espero que salga rápido el tema de la posta”, amplía.

La posta de Galvarino

En Galvarino, como se ha dicho, la situación es diferente. La subsecretaria (s) de Redes Asistenciales expresa que en la Posta Pangueco “se está trabajando en conjunto con el Servicio de Salud para la reparación inmediata de los daños y para priorizar la normalización de este recinto de salud”. Sin embargo, el alcalde de la comuna, Marcos Hernández, acusa que “hasta ahora el Minsal ha hecho mucho ruido y pocas nueces. Son demasiado estructurados, no tengo muy buena apreciación del Minsal en sí”.

Y es que Hernández establece que son cerca de 80 familias las que no están recibiendo atención médica. El Minsal manifiesta que el recinto sí está operativo, pero el jefe comunal difiere: “No hemos podido operar por el momento porque tenemos que pedirle permiso a Conaf y bomberos porque puede haber rebrotes”.

El edil juzga que “el Minsal es muy lento en cuanto a la reconstrucción de las postas, incluso pueden demorar años. Para nosotros sería más útil recibir un aporte directo y hacerlo nosotros mismos”.

En ese sentido, la autoridad comunal insta a que desde el dicho ministerio “se pongan la mano en el corazón”, ya que “la salud en nuestro caso son postas rurales, la atención, la llegada y rapidez no es tan rápida como en la ciudad”. Sobre montos para reparar las inmediaciones de la posta, el alcalde de Galvarino señala que no han tenido “tiempo de evaluar cuánto nos va a costar reconstruir”. No obstante, “creo que con un aporte de unos 100 millones de pesos podríamos hacerlo, pero para estas comunas son muy apretados”.