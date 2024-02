Columna de Don Tinto: Duploz, como el barrio

No es que sea insomne pero la verdad es que estas noches de verano te invitan a cualquier cosa menos que a acostarte y dormir. Por lo mismo, una de estas calurosas noches decidí salir a dar una vuelta y casi sin darme cuenta terminé caminando por El Bosque Norte y algunas calles aledañas. Bonito barrio, con buenas veredas y equipamiento urbano. Sin embargo, le falta alma y por las noches ya no es ni la sombra de lo que fue décadas atrás.

Pero ya que estaba en la zona decidí visitar Duploz, una pequeña pizzería que hacía tiempo me habían recomendado. Así que me instalé en su terraza y me puse a revisar su carta. Luego pregunté si era posible pedir una pizza en dos versiones distintas y como me dijeron que sí ordené una: mitad Blue and Sweet y mitad Vegetariana ($8.990), aunque esta última mitad sin choclo. Para beber escogí el Schop de la Semana ($4.900), que era un Amber Ale de Keyer de medio litro que fue traído a la mesa rápidamente y que resultó especialmente refrescante y con un sabroso amargor, ideal para beber en una noche calurosa como esa. Al poco rato llegó la pizza, de poco más de unos treinta centímetros de diámetro y con una masa bien fina. Partí probando la mitad vegetariana, que llevaba queso mozzarella, salsa de tomates, cebolla, aceitunas y pimientos. La verdad es que no estaba mal, pero le faltaba más abundancia de ingredientes o al menos que vinieran en cortes más gruesos, porque apenas se sentían. Además, se extrañó un tono más dorado en los vegetales. Es decir, un poco más de cocción, lo que también le habría venido bien a la masa. ¿Y la otra mitad? Se supone que llevaba queso mozzarella más queso azul y cebolla caramelizada. Una vez más estaba bien, pero algo faltó. Más queso azul, que apenas se sentía, y más cebolla caramelizada; que estaba buena pero que se necesitaba en mayor cantidad para darle carácter a la pizza.

Al final, todo estaba más o menos bien. Es decir, una pizza más que comible y con una buena combinación de ingredientes. Sin embargo, a todo le faltaba un poquito. Tal vez lo único que no faltaba en este lugar si no que -por el contrario- sobraba era el DJ que estaba al lado de mi mesa en la terraza del local y que más que tocar las perillas lo vi todo el rato jugar con su celular. Como sea, la velada habría sido mejor sin su música. Ahora bien, me parece que Duploz tiene todo para ser un muy buen lugar, pero de momento les falta… igual que al barrio en el que se encuentran.

CALIFICACIÓN: 3 estrellas

CONSUMO TOTAL: $13.890

DIRECCIÓN: El Bosque Norte 0226, teléfono 223350963, Las Condes.

HORARIO: Martes a sábado 12 a 23:30 hrs. Domingo y lunes 12 a 21:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.