Combate al narcotráfico

SEÑOR DIRECTOR

En la última semana hemos sido testigos de distintos actos de violencia, algunos de ellos revestidos de una gran crueldad como el asesinato a balazos de una niña de seis años en la comuna de Ovalle. Como mexicana que vive en Chile, comparto la indignación ante estos actos, pues en México vivimos en los últimos diez años no solo una escalada de violencia por el narcotráfico sino la aparición de un teatro de la crueldad. No acostumbrarse al horror implica una fuerte resistencia moral.

Me preocupa que en la prensa se subraye el hecho de que los atacantes a carabineros en Iquique fueran venezolanos o que el hombre baleado en Estación Central fuera colombiano. Esto podría dar la falsa impresión de que el narcotráfico es traído desde afuera por migrantes extranjeros, mientras que sabemos que el narcotráfico responde al mercado de la venta de drogas que mueve millones de dólares, que la única manera de asegurar un límite a su violencia es tener una policía que no se coluda con el crimen organizado y, sobre todo, una policía de investigación efectiva.

En México, la famosa “guerra contra el narcotráfico” resultó en una multiplicación de carteles que ha llevado a un aumento exponencial de la violencia. Es un hecho que Chile no está en la posición geográfica estratégica para el narcotráfico que tiene México, no obstante, debemos reflexionar sobre las estrategias reales para combatirlo como investigar el mercado de armas que provee al narcomenudeo, cuáles son las rutas de la droga y cómo brindar seguridad a la ciudadanía. Combatir el narcotráfico no se hace con una ficción xenófoba que pretende que el crimen y la violencia pueden ser expulsados como “migrantes extranjeros”.

Miriam Jerade

Profesora asistente, UAI