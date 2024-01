SEÑOR DIRECTOR:

El domingo pasado, el columnista Daniel Matamala, en su columna titulada “Ponce siempre gana”, refirió que “SQM también legisla”, haciendo alusión a un correo sobre invariabilidad tributaria enviado por Patricio Contesse al exsenador Longueira. Agregando, textualmente: “Investigaciones judiciales comprobaron que, en la misma época, la empresa pagó 730 millones de pesos al circulo cercano a Longueira”.

En mi calidad de abogado de Pablo Longueira, preciso que en Chile no existen las “investigaciones judiciales”, las que constitucionalmente están radicadas en el Ministerio Público. Entendiendo que el Sr. Matamala no es abogado, pudiendo no conocer nuestra Constitución, me permito aclararle también que el tema en cuestión actualmente es materia de un juicio oral y público ante los tribunales de justicia, donde estamos seguros se demostrará la absoluta inocencia de Pablo Longueira respecto de los cargos formulados, que por cierto ninguna “investigación judicial” ha acreditado.

Alejandro Espinoza

Abogado