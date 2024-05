Libertad de prensa y convivencia democrática

SEÑOR DIRECTOR:

Es una buena noticia que Chile haya sido sede de la celebración mundial del Día de la Libertad de Prensa. La posibilidad de fundar medios, de expresarse a través de ellos y de publicar contenidos sin censura previa cuenta con protección legal en nuestro país, donde existe un vibrante debate sobre las más diversas materias que contribuyen al desarrollo democrático de la nación.

Es responsabilidad de todos quienes participan en dicho debate cuidar el espacio público donde aquel se desarrolla. Los que aceptan ingresar a él deben saber que el intercambio allí puede ser duro, incluso rudo, pero, al mismo tiempo, respetuoso de la verdad y los adversarios, y que es en ese intercambio honesto y con altura de miras el que nos permite crecer como sociedad.

Los medios de comunicación proveen un lugar ideal para que este debate se dé en un ambiente propicio y regulado de acuerdo con criterios periodísticos de calidad. Por eso es relevante que sean esos los lugares en los que se genere la información y no en otras plataformas en las que los intereses particulares y no profesionales llenan el espacio, a veces con información intencionadamente falsa. Para que los medios puedan desempeñar con éxito su papel, es necesario también que las autoridades políticas dejen de lado cualquier tentación por sobrerregularlos o ponerles cortapisas. Últimamente han surgido algunas iniciativas que, aunque afortunadamente no han avanzado más allá de las declaraciones o las intenciones, podrían llegar a representar un peligro para el sano ejercicio de la libertad de prensa o una intervención indebida del Estado en este.

La sana convivencia democrática demanda la existencia de un sistema de medios de comunicación robusto, con presencia en diversos soportes y para distintas audiencias.

Cristóbal Benavides

Decano Facultad de Comunicación Universidad de los Andes

Juan Ignacio Brito

Director del Centro de Estudios de la Comunicación ECU-UAndes