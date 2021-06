Políticas para la contratación de mujeres

SEÑOR DIRECTOR

Esta semana el Banco Central hizo un diagnóstico poco alentador sobre la recuperación de los trabajos perdidos de mujeres. “La participación laboral de la mujer no se resolverá solo porque aumente la actividad económica, será importante el apoyo a la contratación”, en palabras de su presidente.

Creemos que son dos las políticas públicas claves para el estímulo que demanda Mario Marcel.

La primera, mantener vigente el subsidio al empleo para la contratación de mujeres por tiempo indefinido hasta lograr recuperar los niveles de formalidad y de ocupación laboral previos a la pandemia.

La segunda, es una que debiese haberse aprobado hace ya dos años: el proyecto de ley de sala cuna para madres o padres trabajadores, conocido como sala cuna universal. No hay subsidio alguno que pueda compensar una ley que encarece y desincentiva la contratación como la actual ley de sala cuna vigente, al promover que se contrate un máximo de diecinueve mujeres para no verse expuesto, el empleador o la empleadora, a la obligación de tener o pagar sala cuna; y que excluye del derecho a las madres que trabajan en empresas con menos de veinte mujeres, a las independientes y a trabajadoras de casa particular.

El proyecto de ley en trámite (que es la propuesta del programa de gobierno del Presidente Piñera más importante para las mujeres) desvincula el costo de sala cuna de la contratación de mujeres al crear un fondo solidario integrado por un 0,1% de cotización adicional por todo trabajador y trabajadora, más aportes del Estado. Es urgente que el Ejecutivo y el Congreso logren priorizarlo y aprobarlo.

Francisca Jünemann

Presidenta ChileMujeres