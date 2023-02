Canciones imprescindibles sobre rupturas amorosas (en español)

De esas que podemos corear a todo pulmón en el auto. De esas que nos llevan a un amor del pasado o nos hacen temer por el futuro. De esas que se pueden cantar y llorar al mismo tiempo. Son las canciones de desamor. Y aunque existen millones (¿acaso una de las temáticas más trabajadas en la música popular?), escogimos un puñado de ellas: trece temas que nos parecen imperdibles, ya sea por la historia que tienen detrás, por sus letras memorables o porque han marcado a generaciones.

1. “Fuiste un trozo de hielo en la escarcha”, de Chayanne

“Fuiste tantas cosas a la vez / Que me cuesta creer que hoy no seas nada / Sobre todo porque no es verdad / No consigo olvidar / Esa mirada / Que aún me hace estremecer”, cantaba en 1988 el puertorriqueño Chayanne. La canción –que compuso José María Cano (Mecano) en el 86– llegó de manos de Chayanne al puesto número uno en la lista Billboard, el 4 de noviembre del 89.

https://www.youtube.com/watch?v=vzSbXXHvUJg

2. “Ay, amor”, de Myriam Hernández

“Quedarme sola / Es mi destino, ya lo sé / Aprenderé a vivir, así sin él / Y silenciosamente / Levantaré mi vuelo / Para volver jamás”, cantaba doliente y a todo dar la artista chilena Myriam Hernández en 1993. El tema fue un hit y se coreaba por todos lados: compuesto para ella por Nano Prado y John Eliott, fue el primero de Hernández que se registró en la lista Billboard. Uno de los hitos, sin duda, que impulsó su reconocimiento como artista internacional.

https://www.youtube.com/watch?v=QTQagWGt1ak

3. “Y volveré”, de Los Ángeles Negros

El cantautor francés Alain Barriere compuso y grabó, en 1968, la canción “Emporte moi (Llévame)”. La misma a la que el chileno Germain de la Fuente le hizo algunos arreglos y grabó después junto a Los Ángeles Negros bajo el nombre de “Y volveré”. La potencia de esa interpretación llevó a esta canción de término, desamor y promesas, a ser reconocida mundialmente.

https://www.youtube.com/watch?v=CB5b8CzjMV0

4. “Así fue”, de Juan Gabriel

El mexicano Juan Gabriel escribió para su amiga Isabel Pantoja la canción “Así fue”, que cala hondo desde la entrada: “Perdona si te hago llorar / Perdona si te hago sufrir / Pero es que no está en mis manos / Pero es que no está en mis manos / Me he enamorado / Me enamoré”. Fue lanzada por la cantante española en 1988 alcanzando gran popularidad. Diez años después, el propio Juan Gabriel la interpretó en vivo en el Palacio de Bellas Artes de México, con la Orquesta Sinfónica Nacional, y también su versión dio la vuelta al mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=0O4CLgXvbjU

5. “Te quise”, de Camila Moreno

Este año se cumple una década desde que la chilena Camila Moreno lanzara su canción “Te quise”, cuyo videoclip es elocuente y poético al mismo tiempo: Camila cose a una gran muñeco de tela; se abraza a él, pasan el día juntos y hasta lo hace manejar un tractor. Hasta que se da cuenta que, en realidad, era solo un muñeco. O que siempre estuvo sola. Desgarrador, como la letra de esta canción: “Las cosas se fueron rompiendo / Pedazos de tu cuerpo en mí / Nosotros no somos ni un punto / Del tiempo en el otro verdal”. https://www.youtube.com/watch?v=VjhNPbyefaQ

6. “La gran broma final”, de Nacho Vegas

Justo un 14 de febrero, pero de 2011, el músico español Nacho Vegas publicó su disco “La zona sucia”, donde incluía el tema “La gran broma final”: una canción que hay que escuchar si de rupturas de trata, y que claramente se asocia a la que el mismo Vegas vivió con la cantante y compositora española Christina Rosenvinge: “Ha cundido el pánico en Madrid/ Salen fotos en la prensa rosa/ En la alfombra roja habla el escritor/ Él sabe cómo se hacen bien las cosas/ Puede que el tiempo me dé la razón/ Pero no queda tiempo/ Hoy es el día / En que dos planetas se estrellarán / Mientras tú concedes entrevistas”. https://www.youtube.com/watch?v=UELGAw2ealU

7. “Cómo quieres que no me enoje”, de Ases Falsos

Lanzado en plena pandemia, el quinto álbum de la banda chilena Ases Falsos guarda varias joyas. Una de esas es su cuarto track: Cómo quieres que no me enoje. Interpretada por la cantante Coni Lewin como invitada, la canción fue compuesta por Cristóbal Briceño, el vocalista de la banda, y producida por el guitarrista del grupo Martín del Real. Habla de términos y desilusiones amorosas sin tanto rodeo, y dice lo que cualquiera quisiera decir cuando le están rompiendo el corazón: “Cómo quieres que no me enoje / Te dejaré ir sin reproche / Pero por favor, no preguntes ¿cómo estás? / ¿Acaso no lo ves? El show está demás”. https://www.youtube.com/watch?v=NoouctHi4GU

8. “La despedida”, de Fito Páez

Fito Páez toca el piano por 30 segundos y luego canta: “Algo se detuvo en punto muerto / Y fue tan grande ese silencio, fue tan grande el desamor / Restos de un navío que encallaba / Yo te quise, yo te amaba / No se bien lo qué pasó”. Una canción que lleva solo piano y que lanzó en 1999 como parte de su disco “Abre”, dos años antes de separarse de Cecilia Roth.

https://www.youtube.com/watch?v=rZrFjLsv_JY

9. “Porque te vas”, de Jeanette

A fines de la década del 60 se hizo muy conocida en España la cantante Jeanette Anne Dimech (conocida como Jeanette), con canciones como “Soy rebelde” o “Corazón de poeta”. Y también con el tema “Porque te vas”: “Hoy en mi ventana brilla el sol / Y el corazón / Se pone triste contemplando la ciudad / Porque te vas”, cantaba la artista. Un tema compuesto por José Luis Perales para Jeanette, que no habría vendido tanto en un principio, sino hasta cuando se incluyó como una de las canciones principales en la película Cría cuervos (que ganó Cannes en 1976).

https://www.youtube.com/watch?v=TjUhXbGdLYo

10. “A la mar (Oso al agua)”, de (Me llamo) Sebastián

De esa zona en que –quizás, tal vez– aún se pueden arreglar las cosas: de eso habla “A la mar (oso al agua)”, del músico chileno (Me llamo) Sebastián, que se incluye en el disco “La Belleza”, lanzado en 2015. Una canción en la que el cantante y compositor despliega su impactante registro vocal para cantar: “Promesa que volverá a crecer un lago en tu pecho otra vez / Lleno de peces, lleno de flores y si tú quieres hasta tiburones / Lleno de nuestras preciosas / Historias, que sepan flotar dentro de la memoria / Promesa cruzada, promesa abrazada / Promesa que no hay final / Final”. https://www.youtube.com/watch?v=trF0oRomL08

11. “Ese hombre”, de Rocío Jurado

Dicen que en 1979, cuando la española Rocío Jurado –apodada como La más grande– cantaba “Es un gran necio / Un estúpido, engreí­do / Egoísta y caprichoso / Un payaso vanidoso / Inconsciente y presumido / Falso, enano, rencoroso / Que no tiene corazón”, pensaba en su propio marido, el boxeador Pedro Carrasco, de quien se separaría 10 años más tarde. Las declaraciones las hizo el compositor de la canción Manuel Alejandro, sobre esta canción que Jurado interpretaba con maestría y que es un clásico de clásicos. https://www.youtube.com/watch?v=huMnN2Ad4D8

12. “Ni tú ni nadie”, de Alaska y Dinarama

“Dónde está nuestro error sin solución / ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? / Ni tú ni nadie, nadie, puede cambiarme / Mil campanas suenan en mi corazón / Que difícil es pedir perdón / Ni tú ni nadie, nadie, puede cambiarme”, cantaba en 1984 Alaska y Dinarama, un reconocido grupo pop y new wave de Madrid, que logra magistralmente juntar la rabia y el despecho en una canción ultra bailable. https://www.youtube.com/watch?v=skyZ_2fvG3g

13. “Adiós”, de Cerati

“Poder decir adiós es crecer”: la frase finaliza la canción Adiós, de Gustavo Cerati. Y es la misma que usó su hijo Benito, a través de Twitter, en septiembre del 2014, precisamente para despedirse del cantante argentino. Una canción que mira las rupturas amorosas sin rencores y con cierto halo de esperanza: “Pones canciones tristes para sentirte mejor / Tu esencia es más visible / Del mismo dolor / Vendrá un nuevo amanecer”.

https://www.youtube.com/watch?v=GUf81ofAZV0