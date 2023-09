Las técnicas más efectivas para potenciar la ciberseguridad en las organizaciones.

La ciberseguridad es una de las áreas más relevantes para cualquier empresa y negocio, pero aún no está en las prioridades de muchas organizaciones. Por eso, ante constantes nuevas amenazas y el avance frenético de la tecnología, es cada vez más necesario tomar precauciones que permitan proteger la información sensible de las empresas y no caer en ciberestafas o ciberataques.

En el siguiente video, Juan Pablo Arias, Gerente de Ingeniería de Fortinet Chile, repasa los principales peligros que existen en la red, las técnicas que se utilizan para cometer estos ciberdelitos y también cómo se pueden evitar. El especialista refuerza la importancia que tienen los colaboradores dentro de las empresas a la hora de prevenir peligros, y destaca las técnicas más efectivas para fomentar la cultura de ciberseguridad.