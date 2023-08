Acusar “inconstitucionalidad” y aludir a polémica por lío de platas: la estrategia opositora contra el pacto fiscal del gobierno

Este martes, el jefe de los diputados de RN, Frank Sauerbaum, se comunicó con el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros. El objetivo fue consultarle por la posible inconstitucionalidad que, a juicio de la oposición, existiría en el proyecto de ley que anunció el gobierno y que busca combatir la evasión y elusión fiscal.

Por medio de un anuncio en cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer el llamado “pacto fiscal”, luego de que La Moneda sufriera una derrota, el pasado 8 de marzo, cuando la Cámara Baja rechazó el proyecto de reforma tributaria. En su discurso, el Mandatario incluyó ideas sobre la evasión y la elusión, lo que en Chile Vamos interpretaron como una posible intención del Jefe de Estado de reincorporar elementos de la reforma tributaria rechazada.

La consulta del parlamentario dio cuenta de parte de la estrategia con que la derecha enfrentará el pacto fiscal: hacer un llamado sobre que, en caso de incluirse normas similares a las rechazadas en el proyecto pasado, estas se encontrarían infringiendo la Carta Magna. Esto último debido a que la actual Constitución establece que aquellos proyectos rechazados en general durante su primer trámite constitucional no podrán presentarse hasta un año después.

De ahí que en la derecha se volcaran a instalar que se trataba de una inconstitucionalidad. Por ello, Sauerbaum contactó al secretario de la Cámara, con la intención de conocer si acaso la mesa de la corporación daría paso para que se discutiera un proyecto con esos detalles. De ocurrir, dicen en la derecha, la alternativa que quedaría sería acudir al Tribunal Constitucional.

Las bancadas de Chile Vamos.

En esta arremetida de posible inconstitucionalidad se embarcó todo Chile Vamos. Así también lo expresó el jefe de bancada de los diputados UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez, quien acusó que el gobierno vulneraría la Constitución en caso de ingresar una norma similar. La interpretación en la derecha es que aún cambiando la redacción del proyecto, se trataría de la misma iniciativa, por lo que afirmaron que se debe esperar a marzo del próximo año.

Esa misma línea fue fijada incluso por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), quien dijo: “Entiendo que todas las normas de cambios al Código Tributario, que estaban incluidas en esa reforma (rechazada en marzo de 2023) quedan para marzo (de 2024), porque ahí se cumple el año en que se pueden reponer”.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno.

En contra de más impuestos

De todas maneras, en la derecha aseguraron no conocer los detalles del anuncio, ya que desde el gobierno no les informaron de qué forma ingresarían las iniciativas al Congreso Nacional. La oposición acusó una supuesta desprolijidad de La Moneda en el anuncio, el cual se esperaba para este lunes y se produjo este martes a las 11 de la mañana.

La estrategia opositora, en todo caso, fue discutida con cuidado. En la comisión política de la UDI -presidida por el senador Javier Macaya- se abordó cómo enfrentar al gobierno ante el anuncio del pacto fiscal, mientras que el tema se tomó los almuerzos de bancadas opositoras tanto en la Cámara Baja como en el Senado.

Otro diseño comunicacional que adoptó la oposición fue apuntar al gobierno por las investigaciones de cuestionados traspasos de dinero a fundaciones. Así, Chile Vamos acusó que se está “despilfarrando” dinero, y por ello se opondrán a cualquier alza de impuestos.

De acuerdo a la estrategia del gobierno, cualquier discusión sobre el aumento de la carga impositiva podría verse en 2024, porque reconocen que no hay consenso en la oposición. Según el anuncio, se busca aumentar la tributación a la renta tanto de personas naturales como empresas de mayores ingresos. “En lo que sí vamos a tener diferencias es respecto de poner más impuestos”, dijo el diputado Andrés Longton (RN).

De hecho, el presidente de RN, el senador Francisco Chahuán, condicionó el apoyo al pacto fiscal a que se fije una “trazabilidad” de los dineros, para mayor resguardo y así evitar que haya recursos que se malgasten.

En la derecha sostienen que en este tema tienen una ventaja, pues, recalcan, la opinión pública hace una mala evaluación del gasto público en los cuestionados convenios.

En la UDI también buscaron condicionar la discusión de un pacto fiscal a la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), tal y como había solicitado el gremialismo para desarrollar cualquier diálogo con La Moneda.

El timonel de la UDI, Javier Macaya, dio un punto de prensa flanqueado por todos los senadores de su partido. “Para que exista un pacto tienen que haber dos partes. No puede ser una posición unilateral. El Presidente Boric y el gobierno no se hacen cargo, lo que ha sido muy relevante, de los hechos de corrupción más graves que ha vivido Chile durante las últimas décadas. No se asumen las responsabilidades políticas”, sostuvo.

Asimismo, la UDI dijo estar abierta a subir las pensiones de grupos vulnerables, por medio de una indicación para hacer una ley corta y subir la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 250 mil.

Sobre esta materia, en todo caso, existen diferencias entre RN y la UDI. Esto, debido a que el partido presidido por Chahuán está abierto a generar más diálogos con La Moneda. De hecho, RN sostuvo que se encontraba disponible para conversar sobre un pacto fiscal que aumente el crecimiento, y Sauerbaum valoró algunos anuncios sobre pequeñas empresas.

En esa línea, en el gobierno dicen que la derecha les transmitió la necesidad de dividir las iniciativas del pacto fiscal: separar las materias relativas a elusión, eficiencia y evasión respecto de la carga impositiva.

De hecho, en La Moneda señalan que ese llamado fue considerado por Boric, y que se hizo un gesto al sector.

El Ejecutivo está al tanto de que la oposición se ha endurecido respecto del tema, en el entendido de que se reconoce que no hay incentivos de negociar con un gobierno que está complicado por la crisis de los convenios.

Por ello, La Moneda busca profundizar en su estrategia de que si la derecha se niega a avanzar, está negando las prioridades sociales, como mejores pensiones, el fin a las listas de espera, el sistema nacional de cuidados o la sala cuna universal, entre otras medidas.

Por lo mismo, el emplazamiento que hizo Boric a la oposición respecto de la reforma tributaria -durante su cadena nacional- no fue casual. Esto último en el entendido de que el Mandatario, sostienen en el Ejecutivo, quiso transmitir que el proyecto se cayó en un escenario circunstancial y no por una mayoría ordenada de la derecha.