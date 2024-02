Alcalde de Huechuraba defiende idea de subdividir cuatro comunas de Santiago pese a negativa de alcaldes

La mañana de este miércoles, el alcalde de Huechuraba y expresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carlos Cuadrado (PPD), defendió su idea de subdividir algunas de las comunas más pobladas de la Región Metropolitana a modo de combatir la crisis de seguridad. Todo ello, luego de que algunos de sus pares de las comunas aludidas se manifestaran en contra de la propuesta.

El jefe comunal, planteó que la estrategia podría aplicarse en las comunas de Maipú, Puente Alto, La Florida y San Bernardo. En ese sentido, su par de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), señaló que, a su parecer, la idea “va en la dirección absolutamente contraria a lo que necesita la ciudad”. Mientras que los alcaldes Rodolfo Carter (La Florida) y Germán Codina (RN) (Puente Alto), también evidenciaron su negativa a la medida.

“Bonito progresismo este de dividir comunas para solucionar la delincuencia. ¿Qué viene ahora? ¿Quitarle la ciudadanía a los más vulnerables para acabar con la pobreza?”, señaló Carter a The Clinic. Mientras que Codina, indicó al mismo medio que “hay que evitar los prejuicios. Yo le pediría a los colegas que no estigmaticen a algunas comunas en particular. Sobre todo, cuando la evidencia muestra claramente que, por ejemplo, las tasas de homicidios son mucho más altas en las comunas pequeñas de la Región Metropolitana”.

Bajo ese contexto, este miércoles, el alcalde Cuadrado, en conversación con Radio ADN, señaló que respeta la opinión de sus colegas, “porque lo que planteo no va en contra de la administración de ninguno de ellos, cada uno hace lo que corresponde”. No obstante, aseguró que, a su parecer, “las opiniones en Chile van en base a las mayorías. Una persona dice algo y se cuelgan todos de lo mismo y siguen repitiendo hasta que se dan cuenta que hay otro proyecto que es mejor y se cambian de cargo”.

Imagen panorámica de la ciudad de Santiago. Foto: Andrés Pérez.

En esa línea, planteó que “cuando hay esta discusión casi ortodoxa de no, es que los municipios deben ser así... Hay países donde aumentada la población superando un número se subdivide. Entonces, claro, pero yo tengo cierto grado de autoridad para proponer lo que estoy proponiendo, porque nosotros hemos hecho en Huechuraba aquello que otros municipios no han hecho y el Estado no ha querido considerar nuestra experiencia para combatir el delito”, sostuvo.

En ese sentido, Cuadrado, quien recalcó que no pretende que esto se tome como campaña política -considerando que, de acuerdo a la Constitución, no puede volver a competir por la alcaldía, puesto que ya cumplió el límite de reelección permitido- señaló que Huechuraba es “la comuna más segura de la zona norte de Santiago”.

“Aportamos el 1,6% de los delitos que se cometen en la zona norte. ¿Y por qué? Porque no ando pidiendo más carabineros, porque si el presidente me solicita ir a combatir a un ejército extranjero que está invadiendo el país, yo no me voy a poner a decirle al presidente, oiga, ¿sabe, presidente? Me faltan tanques, me faltan autos, me faltan soldados para ir a combatir. Tengo que partir y hacer lo que tengo que hacer con el ejército que tengo y el material disponible. Y triunfar. Entonces, en Huechuraba, como no andamos en esa, a seguir esa, empezamos a hacer un trabajo que hoy día da frutos”, aseveró.

Foto referencial/Archivo/La Tercera.

En esa línea, aseguró que “cuando se hace un trabajo distinto, uno tiene resultados. Y en base a esos resultados uno estudia las discusiones que se dan a nivel nacional. Y dentro de las discusiones a nivel nacional creo tener autoridad para decir que un factor que no se está interviniendo es el del territorio”.

En ese escenario, Cuadrado indicó que, a diferencia de lo que piensan sus colegas, él asegura que su idea va “en la dirección correcta para solucionar el tema y para plantear discusiones que, hasta el momento, no se han dado en Chile y que son factores determinantes para tener éxito en el combate a la delincuencia”.