Mejillones registra la mayor tasa de homicidios y cinco comunas de la RM lideran en robos con violencia.

Agosto de 2023. Dos jóvenes –de 16 y 18 años- son detenidos por detectives de la Brigada de Homicidios de Antofagasta. ¿La razón? Su presunta responsabilidad en el homicidio de un adolescente de 17 años en el sector sur de Mejillones. El menor fue atacado en una plazoleta y luego trasladado al hospital de esa comuna, pero debido a sus lesiones, falleció al poco tiempo de ser ingresado. Los dos presuntos responsables quedaron en prisión preventiva durante la investigación del caso. El crimen fue uno de los casos que llevó a que Mejillones se posicionara como una de las comunas con la tasa de homicidios más alta del año pasado. Esto, de acuerdo a datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), perteneciente a la Subsecretaría de Prevención del Delito, analizados por La Tercera.

El ejercicio consistió en revisar los casos policiales reportados en 2023 por Carabineros y PDI bajo la denominación de delitos de mayor connotación social (DMCS) -homicidios, hurtos, lesiones, robos con fuerza, robos con violencia o intimidación, robo de vehículo motorizado, robo en lugar habitado y no habitado, y violaciones- en todas las comunas del país con más de diez mil habitantes. Esto, en línea con las proyecciones de población del INE en base al Censo 2017.

De las 257 comunas del país que cumplen con este criterio, Mejillones registró una tasa de 19,2 casos policiales por homicidios-casos compuestos por las denuncias ciudadanas y detenciones policiales-, la más alta del 2023. Una cifra que, además, cuadruplica la tasa nacional reportada por el CEAD para ese mismo periodo: 4,8.

Para el alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal (PPD), una de las zonas más complicadas es una toma en la que -según estima- residen ocho mil personas, poco más de la mitad de la población de la ciudad de 15 mil habitantes. “En ese sector se ven muchas cosas ilegales. Hace poco se asesinó a un joven de la ciudad, por riñas. Hay mucha agresividad. Entonces, quizás tenemos cuatro o cinco muertes, pero para esta población los números son gigantes”, asegura.

“Me duele mucho que ya no hablemos de cifras a favor del crecimiento y desarrollo de la comuna. Tenemos que lamentar que los números sean negativos y eso duele. A mí me molesta, porque trabajamos para mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero por otro lado se nos escapa de las manos este tema de la seguridad, que es tan complicado”, afirma el jefe comunal. La ciudad de la región de Antofagasta, sin embargo, no es la única que aparece en el listado de comunas con mayores índices en delitos de mayor connotación social.

Escenario actual

A grandes rasgos, relata la investigadora en seguridad de AthenaLab, Pilar Lizana, en los últimos años se ha visto un alza de DMCS más “violentos” en el país, influenciado por la llegada de bandas de crimen organizado, lo que ha permeado también en “la delincuencia común”. “En general, han aumentado los niveles de violencia urbana asociada a la llegada de un nuevo tipo criminal a Chile”, dice.

De acuerdo a los datos del CEAD revisados por La Tercera, junto a Mejillones, también se posicionan como comunas con altas tasas de homicidios Huasco (en la Región de Atacama, con una tasa de 17,4 en 2023); Mariquina (Los Ríos, 16,8); Peralillo (O’Higgins, 16,5); y Punitaqui (Coquimbo, 16,1).

Una de las razones que podrían explicar la presencia de delitos violentos en estas zonas -dice Lizana- es porque estas zonas peden “presentar condiciones de menor fiscalización y mayor ausencia o debilidad en la presencia del Estado”.

¿Qué pasa en la Región Metropolitana?

De acuerdo al análisis, La Granja (14,1); Lo Espejo (13,8); La Pintana (11,6); San Ramón (10,7); Recoleta (9,2); La Cisterna (8,9); Estación Central (8,6); Santiago (8,2); San Bernardo (8,1); Lampa (7,9); Cerro Navia (7,8); y Pedro Aguirre Cerda (7,6) se encuentran dentro de las 50 comunas -con más de diez mil habitantes- con las mayores tasas de homicidios. Todas ellas sobrepasando por amplio margen el índice nacional de acuerdo al CEAD para 2023: 4,8.

Dentro de este ranking también se encuentra Alto Hospicio. La comuna de la Región de Tarapacá -donde recientemente se registró un caso de triple homicidio- registró una tasa por este delito de 11,4.

“En zonas urbanas ha sido bastante evidente el aumento (en DMCS). Hay tomas importantes en la Región Metropolitana, y en el caso de Alto Hospicio tiene una de las tomas más grandes de Chile (Paso La Mula)”, explica Lizana.

Los datos del Ministerio Público -quienes trabajan junto a diversas instituciones para la elaboración del informe del Observatorio de Homicidios, que entrega una cifra única e interinstitucional de este delito-, también revelan un aumento de la violencia que “preocupa”, según expresa Ana María Morales, gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional.

Morales expone que “lo que nosotros vemos en general es un aumento de la violencia. Y eso lo observamos también reflejado en los datos del CEAD. Es una evolución que preocupa”.

“Si bien se puede ver en los últimos años un descenso importante en las categorías asociadas a los delitos contra la propiedad no violentos (como hurtos, robos de objetos desde vehículos, robo de vehículos, robo en lugares habitados y no habitados), sí se observa un aumento precisamente de la categoría más violenta que corresponde a los homicidios y a los casos de robo con violencia o intimidación, fundamentalmente”, agrega Morales.

En el caso del robo con violencia o intimidación, los cinco primeros puestos del ranking son ocupados por comunas de la Región Metropolitana: Quinta Normal, La Cisterna, Recoleta, Santiago y Estación Central. Todas duplicando o incluso triplicando la tasa nacional por este delito (411,4).

Otro fenómeno que ven con preocupación, según Morales, es lo que ocurre con los delitos sexuales. “Particularmente a partir de la pandemia, pudimos registrar aumentos importantes en delitos de violaciones y es algo que nos preocupa bastante. De hecho, tenemos ahí trabajos especializados que se vienen desarrollando, pero es algo que debe abordarse de forma particular desde la perspectiva de la política pública”. De acuerdo a cifras del CEAD, entre las comunas con más de 10 mil habitantes que tasas más altas de violaciones están El Tabo (con una tasa de 86,6), Las Cabras (61,8), Cartagena (60), Mejillones (57,5) y Tirúa (54,1).

Por otro lado, en el caso de delitos menos violentos, como lesiones leves, El Tabo está en primer lugar (1.059); en los robos de vehículo motorizado es Concón (554); y en robo en lugar habitado y no habitado lideran El Tabo (2.405) y Tierra Amarilla (1.262), respectivamente.

Otro dato: en cinco de los doce delitos categorizados como de mayor connotación social lideran comunas de la RM: hurtos, otros robos con fuerza, robo con violencia o intimidación, robo de objetos de o desde vehículos y robo por sorpresa.

Mejillones registra la mayor tasa de homicidios y cinco comunas de la RM lideran en robos con violencia.

Providencia es una de ellas. La comuna presenta la tasa más alta de hurtos (2.821,8 en 2023, cuatro veces más que la cifra nacional). También esta dentro de las primeras en robos con fuerza, robo de objetos desde vehículos y robo por sorpresa.

La directora de Seguridad de la comuna, Rocío Brizuela, explica que esto puede deberse, en parte, por una alta población flotante. “Nosotros tenemos 150 mil personas viviendo en la comuna y una población flotante de 2 millones al día. La mayor cantidad de delitos son respecto a la población flotante y lugares donde se concentra una alta cantidad de gente”. Pero, por otro lado, destaca que desde el municipio han buscado promover la denuncia, lo que puede impactar en las cifras. “Obviamente que suban las cifras no es positivo, lo ideal es que no haya delincuencia. Pero si hay, nos interesa saber qué tipo de delito es, dónde se está cometiendo y quienes son las víctimas, para saber cómo podemos ayudar”.

Frecuencia

Por otro lado, si se miran las cifras por frecuencia -es decir, cantidad de delitos registrados-, el académico de la Universidad de Santiago y exdirector de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Jorge Araya, expone que es la comuna de Santiago la que encabeza la mayor cantidad de DMCS.

Tres variables, dice el experto, pueden influir en que una comuna aparezca en este listado si se mide por la frecuencia de los delitos: una gran cantidad de habitantes, nivel de circulación y factores de vulnerabilidad social delictual. “Es decir, en la medida que nosotros tenemos sectores vulnerables que viven en condiciones precarias, con pocos servicios públicos, con acumulación de factores de riesgo social, vamos a ver una manifestación mayor de cantidad de delitos”.

Si se analiza el delito de homicidio, por ejemplo, las comunas con mayor frecuencia -dice Araya- son Santiago (44 casos de homicidios reportados por el CEAD en 2023), Puente Alto (30), Maipú (28), San Bernardo (28), Valparaíso (25), Viña del Mar (22), La Pintana (22), Antofagasta (21), Estación Central (19), Coquimbo (18) y Recoleta (18).

“Uno ve en el ranking que primero destacan las comunas -en el caso de homicidios- con mayor población, mayor circulación de población, como Santiago, Puente Alto, San Bernardo. Pero aparece también Estación Central, que no es una de las comunas más grandes. Ahí, por ejemplo, está concentrándose una alta migración vinculada lamentablemente al crimen organizado; hay una alta circulación de gente y condiciones de vulnerabilidad social. Todo eso se suma y termina en que Estación Central, sin tener tanta población, aparezca en un lugar muy destacado en el ranking”, agrega.

Mejillones registra la mayor tasa de homicidios y cinco comunas de la RM lideran en robos con violencia

Zonas “en la mira”

Los expertos, por otra parte, también identificaron las zonas que deben observarse en esta materia. En el caso de delitos más violentos -como los homicidios-, Ana María Morales afirma que las comunas que resultan “sumamente preocupantes” en la capital son Santiago, Lo Espejo, Recoleta. Aunque, agrega, no es un fenómeno que se restringa sólo a la RM: “También vemos que se concentra en ciertas ciudades del norte y de la V Región”.

Con todo, Morales acota que el escenario es variable y con acciones de desbaratamientos de bandas criminales hay índices que podrían caer. Aunque, alerta que hay que tener cautela si ocurre ese fenómeno: “Porque lo que nosotros vemos es desplazamiento entre comunas. Por ejemplo, un homicidio que se pudo haber cometido en Santiago Centro, la banda en realidad podría pertenecer a otra comuna y estarse desplazando en vehículo por encargo por varias zonas”.

Por su parte, Lizana considera que los lugares “más vulnerables” son aquellos con asentamientos ilegales de gran tamaño. En el caso de la RM, tomas como la de Cerrillos o Maipú. La experta también menciona que hay que estar pendientes de lo que ocurra en San Antonio y en zonas del norte del país: “Sobre todo en torno a las tomas de Alto Hospicio, que son muy grandes y se ha visto el actuar de grupos de crimen organizado en ellas”.

En esto último coincide Araya: “En el norte del país se vio ya desde hace años un fenómeno de inmigración descontrolada en sus fronteras. Ciudades como Iquique, Antofagasta estaban recibiendo muchos migrantes de manera descontrolada y ellos no tenían ni la dotación policial ni los servicios públicos que podían tener otras ciudades. Ese fue el primer lugar de llegada de aterrizaje del crimen organizado internacional. Muchas de estas bandas se instalaron ahí (Alto Hospicio, Antofagasta, Iquique), y han tomado otras ciudades cercanas”.

A ello, agrega, hay que observar comunas con alta frecuencia de comisión de delitos, como las mencionadas por homicidio. “Hay que hacer un trabajo de presencia policial, de persecución. Posteriormente habrá que ir ya con una intervención social, que aborde los problemas sociales de fondo que tienen mucha de la población que vive en estas comunas”, concluye.