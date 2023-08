Autoridades del Frente Amplio realizan reunión de respaldo a Jackson: “Ha actuado siempre dentro del marco legal”

Autoridades y personeros del Frente Amplio (FA) se reunieron esta noche en la sede que comparte Revolución Democrática (RD) con Convergencia Social en calle Esmeralda, en el centro de Santiago, para respaldar la labor del renunciado ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

En la ocasión, estuvo presente la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (CS), la cual leyó una carta enviada por el propio Jackson a los militantes del FA, donde agradece las muestras de apoyo que ha recibido durante la jornada desde el bloque oficialista.

“Estoy muy emocionado con los videos y fotos que llegan desde la sede. Muchas gracias por esta muestra de cariño y de compromiso por el proyecto que nos une. Si hay algo que he aprendido de las compañeras y compañeros de más experiencia, es que la vuelta es larga y que a veces tenemos que abstraernos de la inmediatez y la contingencia, para ver cuál es la mejor forma de apoyar el proceso”, señaló Jackson en la carta leída por Orellana.

En la misiva, el exsecretario de Estado señala que “estamos en un momento que nos necesita con generosidad, con firmeza y con mucha conversación fuera de los espacios formales de comunicación, construir confianza, recuperarla a nivel territorial, armarse de paciencia para persuadir y convencer allí donde no es nuestra zona de confort”.

Tras cartón, la ministra Orellana señaló que “el compañero Giorgio Jackson ha actuado siempre dentro del marco legal y en total respeto a la Constitución, siempre ha estado dispuesto a mostrar su compromiso con el orden institucional y legal. Es por eso que hoy día, ante la noticia de su renuncia, una bancada (republicana) que no tenía motivo alguno, jurídico, para impulsar una acusación constitucional se vio obligada a retirarla”.

La secretaria de Estado añadió que “su labor como ministro se ha centrado en impulsar medidas que van en beneficio de la sociedad chilena en su conjunto y no de los más privilegiados de nuestro país”

“Cualquier acusación que han hecho aquellos que escribieron una carta (bancada UDI) y luego negaron saber quién la había escrito, debe ser fundamentada en hechos, pruebas concretas, que no fueron capaces de entregar cuando anunciaron una acusación constitucional y no van a ser capaces de entregar nunca, porque no existen”, añadió la secretaria de Estado.

“El enfoque que tiene el gobierno y que tenemos hoy como Frente Amplio es superar los problemas del país y generar soluciones. A los que quieren vernos de rodillas, les decimos aquí estamos (...) Aquí estamos y vamos a seguir estando, porque nuestro proyecto va más allá del compañero Giorgio, al que vamos a seguir acompañando”, indicó la ministra Orellana.

Por su parte, el diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social, sostuvo que “la oposición no ha sido capaz de presentar una crítica inteligible a la forma en que el ministro (Jackson) lleva la cartera de Desarrollo Social, sino que, por el contrario, lo ha acusado, de forma absurda,de dirigir una banda que asalta recintos públicos, sin ningún indicio o antecedente”.

“Quienes han hecho esas acusaciones, todavía tienen la responsabilidad de presentar pruebas sobre esas acusaciones, y la sociedad chilena tiene la responsabilidad de cobrarle esas pruebas, que no tienen (...) Lamentablemente se está instalando una lógica en este país de que se puede injuriar a una persona sin tener pruebas y sin consecuencia alguna”, añadió el parlamentario.

“No vamos a permitir que a través de estas injurias se pongan bengalas, petardos, para desviar la atención de la ciudadanía a cuestiones muy relevantes que se están discutiendo en este momento, como es un pacto fiscal, como es el futuro del litio, como es el futuro del modelo de desarrollo de Chile”, cerró Winter.

En la reunión estuvieron presentes, además, autoridades como el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez (RD).

Presidentes del FA

También en el marco de la cita, el presidente de Comunes, Marco Velarde, destacó la trayectoria de Giorgio Jackson y los años que trabajó para impulsar el proyecto político del FA.

“El es un militante, ante todo, que ha decidido dar un paso al costado para que el proyecto político que encabeza el Presidente Boric, en este gobierno, pueda avanzar, particularmente la reforma previsional y el pacto fiscal”, indicó.

“Ya no hay excusas para esa derecha que ha estado las últimas semanas golpeándonos gratuitamente, parando la actividad del gobierno, dejando que las medidas que van en directo beneficio de la ciudanía, particularmente de los adultos mayores, estén paradas. Ya no hay excusas. Esperamos que desde el lunes se sienten y se comprometan porque avance el pacto fiscal, porque avance la reforma previsional”, indicó Velarde.

En tanto, Diego Ibáñez, timonel de Convergencia Social, indicó que “hay que ser muy claro de lo que está sucediendo hoy en Chile. Acá hay calumnias, hay acusaciones sin fundamento que funcionan como una cortina de humo porque este gobierno quiere avanzar en transformaciones profundas que benefician al pueblo chileno”.

“Ese es el cuento que está detrás de esta triste historia, en la cual reconocemos la nobleza de nuestro compañero de ruta, Giorgio Jackson, exdirigente estudiantil, que viene planteando y manifestando la transformación en Chile hace una década, luchando codo a codo con el mundo social para poder darle más felicidad al pueblo chileno”, agregó Ibáñez.

Finalmente, indicó que “como Convergencia Social respaldamos plenamente la labor del ministro Giorgio Jackson, vamos a estar acompañándole en lo personal, en lo político, y como colectivo decirle a Chile entero y a la derecha que el Frente Amplio ha llegado a un punto de inflexión y no va a tolerar más chantajes a nombre de los más privilegiados de Chile”.