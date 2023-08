La carta de despedida de Giorgio Jackson: “No permitiré que haya sectores políticos que se escuden en estos argumentos para justificar su obstruccionismo”

Alrededor de las 19.20 de este viernes, Giorgio Jackson presentó su renuncia como ministro de Desarrollo Social y Familia. El también fundador de RD, partido vinculado a los líos de platas entre el gobierno y diversas fundaciones asociadas a personas cercanas a esa colectividad, entregó también un documento en el que dio a conocer sus motivos para dejar el gobierno a Gabriel Boric.

“Hoy he tomado la difícil decisión de presentarle mi renuncia indeclinable. Como ya es de público conocimiento, la oposición ha definido utilizar políticamente mi presencia en el gabinete como una excusa para no responder a las urgencias de las personas y no avanzar en las reformas que Chile necesita. Para acometer ese propósito, desde sectores de la oposición han incurrido en mentiras, injurias y calumnias, sin presentar -por cierto- absolutamente ninguna prueba que me vincule a algún delito. Así, no será sorpresa para usted comprender que no permitiré que haya sectores políticos que se escuden en estos argumentos para justificar su obstruccionismo hacia la necesaria reforma de pensiones que mejore sustantivamente la calidad de vida de las personas mayores. Con este acto espero sinceramente que la oposición se siente en la mesa y haga sus esfuerzos para construir entre todas y todos un país mas justo”.

En la misiva repasó algunos de los logros de esta administración, como el aumento del Salario Mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, los esfuerzos para reducir las Listas de Espera en Salud y el Copago Cero en el sistema público, el Bolsillo Familiar Electrónico, el cierre de la Fundición Ventanas en una zona de sacrificio, la ley de Pago de Pensiones de Alimentos, la apuesta por el plan Buen Vivir y la Comisión de Paz y Entendimiento para superar deudas históricas, entre otros.

“No tengo dudas que si continuamos la agenda de cambios, la inmensa mayoría de la población va a poder palpar dichos avances. Pero sabemos que para avanzar y responder responsablemente a las legítimas demandas ciudadanas en materias como Salud, Pensiones, Seguridad y Cuidados, se requiere del pacto fiscal que usted ha promovido con convicción, pragmatismo y visión de Estado”.

Finalmente Jackson adelantó que podría tomar acciones legales, ya como un ciudadano y lejos de La Moneda, frente a quienes lo acusaron de tener participación en los supuestos ilícitos y casos de corrupción que está investigando el Ministerio Público:

“Presidente, que no le quepa duda que tomaré todas las acciones necesarias para que las mentiras, injurias y calumnias vertidas en mi contra se revelen como tales”.