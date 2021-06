Bellolio por interpelación al ministro Paris: “Se quiere hacer un punto político. (...) No han sabido cómo seguir pegándole al gobierno”

El pasado domingo 13 de junio se realizó la segunda vuelta de gobernadores regionales, una jornada electoral que privilegió a la centro izquierda (Unidad Constituyente), dando solo un triunfo al oficialismo con Luciano Rivas (Independiente con cupo Chile Vamos) como jefe regional en La Araucanía.

Resultados que a los ojos del ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se explica como “una interpelación a las élites políticas, sociales y económicas, sobre todo a los que hemos estado en política”, dijo en conversación con Radio Infinita.

“El proceso modernizador de Chile se justificaba en torno al mérito, el trabajo continuo y permanente, y al respeto a ciertas reglas e instituciones. Hoy día lo que ven muchas personas, es que esos mismos que escribieron las reglas, se las saltaban, o que las instituciones no respondían con la misma fórmula con algunos que para otros, y eso implicó de alguna manera lo que ocurrió también en el plebiscito y en el caso de convencionales”, dijo analizando la mayor preferencia por candidatos de oposición e independientes.

“Hay que hacer una reflexión profunda desde la centroderecha y Chile Vamos. Así como el rol que le pudo competer al gobierno, pero tratar de sacar una sola conclusión de todo lo que ha pasado el último año, sería apresurado. (...) Nosotros recibimos críticas insistente y permanentemente, así que, que además nosotros nos pongamos a hacer mea culpa así de forma abierta, me parece un poquito un despropósito. Lo que sí hacemos es un trabajo concreto con Chile Vamos y en nuestras políticas”, dijo el ministro Bellolio.

“Cuando hay trabajo, cuando hay causas, cuando hay identificación territorial, se puede hacer esa recuperación”, dijo a modo de tesis de la reflexión que debe hacer el oficialismo.

En la misma línea, se refirió al proceso constituyente que el pasado 15 y 16 de mayo definió a los 155 redactores de la nueva Carta Magna. “Hoy día tenemos una serie de instituciones y reglas que tienen cierta deslegitimación que se agudizan después del 18 de octubre, y se van a escribir las nuevas reglas. Entonces, todavía estamos en ese periodo que es medio complicado, pero tenemos la confianza de que se va llevar un adecuado diálogo y encuentro”, dijo Bellolio.

“Este es un escenario en que la política es de causas, donde hay múltiples capas de la clase media que aspira a cosas distintas. Pueden ir un día a manifestarse y otro día pueden concurrir al comercio, y otro día a su trabajo, y eso no es incoherente. Cuando hay quienes intentan moralizar esto diciendo que solo hay un comportamiento adecuado e intentan ‘cancelarlo’, esa lógica no es la que vemos en la mayoría de los chilenos. Quieren que haya cambios, nuevas reglas, con instituciones más justas y mayores oportunidades, pero quieren diálogo, encuentro y que haya un buen resultado del proceso de convención”, dijo el ministro vocero de gobierno.

“Como gobierno tenemos ciertas obligaciones [dentro del proceso constituyente] como establecer lugares físicos -que ya están- y el financiamiento. El resto les compete a ellos [los constituyentes]. En la primera citación tiene un rol el gobierno, una vez que el Tricel nos entregue formalmente los resultados -que entiendo puede ser el viernes- el Presidente tiene tres días para sacar un decreto y convocar a la primera sesión, y en esa primera sesión es donde se escoge presidente y vicepresidente. El resto depende de ellos”, adelantó el ministro Segegob.

Ayer martes, el diputado y presidente de la comisión de Salud de la Cámara Baja, Miguel Crispi (RD), anunció que los integrantes de oposición de dicha instancia impulsarán una interpelación al ministro de Salud, Enrique Paris. “Nos parece que hay antecedentes suficientes para poder presentar una interpelación”, dijo el diputado.

Un anuncio que fue criticado por el ministro Bellolio, quien calificó la acción como un “punto político”.

“Hay una oposición dentro del Congreso, particularmente la más autoritaria y moralista, que siempre ha criticado todo y se contradice brutalmente. Los mismos que quieren interpelar, son los que decían que la pandemia tenía que manejarse como lo hizo Argentina”, dijo Bellolio.

“Hay un interés más bien político. El ministro ha estado 58 veces exponiendo en el Congreso desde que asumió como ministro, en todas las sesiones y comisiones que se le ha pedido. Entonces, que se ocupe como argumento que el gobierno no escucha, no es así. Se quiere hacer un punto político, otra vez más como lo hicieron con la acusación constitucional, porque no han sabido cómo seguir pegándole al gobierno”, dijo el ministro.

“Me gustaría que el mismo entusiasmo que tienen para criticar al gobierno lo usaran para colaborar con nosotros para motivar a los rezagados a acudir a vacunarse. (...) Espero que sea una interpelación con altura de miras y no con una lógica de pequeñez política. No podemos seguir en la lógica de pegarnos combos todos los días. Como gobierno estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, todos los días, para mejorar la situación de salud de todos los chilenos y chilenas”, defendió Bellolio a su compañero de gabinete.

Sobre la propuesta que el Colmed presentó al gobierno el pasado lunes, el ministro expresó que en esta materia pueden salir “puntos valiosos durante la interpelación al ministro”, “que de hecho están en la propuesta del Colegio Médico, como la importancia de que vuelvan, presencialmente y de forma voluntaria, las clases en colegios y jardines. Y rescatamos que el Colmed haya hecho esta propuesta, es una buena noticia, ojalá que volvieran a la mesa social para presentarla”.