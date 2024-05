“Estaba acostumbrado a vivir situaciones de sexualidad masiva”: excadete de Cobreloa normaliza hechos que gatillaron denuncia por violación en grupo

Una semana privados de libertad cumplen este viernes los nueve excadetes de Cobreloa que fueron formalizados por el Ministerio Público como autores del delito de violación. Esto, luego de que una joven denunciara haber sido víctima de una agresión sexual en grupo en 2021.

Y pesar de que la causa se mantuvo archivada por varios meses, luego de que la joven inicialmente se desistiera de la acusación, ésta se reactivó y a la fecha la carpeta investigativa suma una serie de peritajes, informes y declaraciones, de la víctima, testigos y de los imputados.

Entre dichos documentos, a los que accedió La Tercera, aparece la declaración de Lucas Román Avilés, quien en el momento de los hechos tenía 19 años y es sindicado por el Ministerio Público como quien “prestó cobertura” para que el delito se materializara. Él, conforme con los antecedentes en manos de los investigadores, no accedió carnalmente a la víctima, pero sí “grabó, presenció e incentivó” a sus compañeros cuando la víctima habría sido agredida, durante la madrugada del 17 de septiembre de 2021.

Conforme con su relato, ese día él llegó más tarde a la vivienda dónde se estaba realizando la fiesta -la cual correspondía a la casa de los excadetes y donde él vivía-, y cuando entró a su pieza vio que la joven de inicial V mantenía relaciones con Luciano Parra Villanueva y Jhan Góngora Ordóñez. Según él, con consentimiento.

“Me quedo ahí y me dicen que grabe, lo hice, y alcancé a grabar tres segundos, pero después lo borro y me voy (...) Le pregunté a ella si estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, y me dijo que sí”, relató el deportista en medio de su declaración.

Aquel relato no era nuevo para los persecutores, pues prácticamente todos los imputados que prestaron testimonio han dicho que, para ellos, la mujer aprobaba lo ocurría. Sin embargo, hubo un elemento que llamó la atención: el joven tendió a normalizar los hechos que gatillaron la denuncia.

“Estaba acostumbrado a vivir situaciones de no privacidad, de sexualidad masiva. Muchas veces mis compañeros me decía que llegara más tarde, porque querían estar con una niña. Estaba acostumbrado, por eso esto no era chocante ya para mí”, sostuvo.

Formalización de nueve excadetes de Cobreloa por una presunta violación grupal ocurrida en 2021en Calama. Foto: Pedro Tapia / Aton Chile

“Tuvimos que acostumbrarnos”

Junto con ello, Román Avilés también precisó: “A nadie le gusta intimar y que los estén viendo, pero dentro de eso, tuvimos que acostumbrarnos, o más bien yo y quizás algunos de mis compañeros”.

Debieron normalizar, dijo, “vivir con esas circunstancias. De querer o también necesitar cierta intimidad o relaciones sexuales y tener que luchar también con que vives con alguien, porque tampoco tienes dinero para ir a algún motel. Entonces es complejo”.

Según compartió, no se siente culpable de nada, ya que según él ninguno de los coimputados forzó o agredió a la joven, pese a que informes que están en el expediente del Ministerio Público sí son claros en que ésta presentó lesiones que coinciden con las de una violación.

De hecho, el informe de la atención en urgencia firmado por la doctora Alejandra Ledezma Soza, y que tiene fecha 17 de septiembre de 2021, concluyó: “Relato otorgado por paciente más signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante”.

Como dan cuenta documentos contenidos en la carpeta investigativa que fueron revisados por este medio, el examen realizado a V permitió establecer que presentaba hematomas y lesiones en la espalda, glúteos y en la zona genital.

Sin embargo, Román Avilés insistió en ella sí quería intimar con sus pares.

“Yo no me siento culpable. Tengo hermanas, y si en algún momento hubiese visto una agresión, hubiese reaccionado. Yo le pregunté si había consentimiento y dijo que sí. Es súper incómoda la situación de estar acá siendo que no hice nada. No lo vi como una violación”, expresó.

En atención a que no participó directamente de los hechos, eso sí, esta jornada la Corte de Apelaciones de Arica redujo su medida cautelar a firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima; mientras que confirmó la prisión preventiva para los otros ocho implicados: Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordóñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva.