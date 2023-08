Boric defiende su salida de protocolo: “Hay algunos que se ponen medio nerviosos cuando uno conversa con el pueblo”

El Presidente Gabriel Boric defendió la salida de protocolo que tuvo al dialogar con manifestantes que se congregaron en las afueras de La Moneda el jueves para pedir soluciones en materia habitacional.

“Ustedes ya me conocen. Soy una persona de convicciones firmes. Ayer había una marcha de pobladores de diferentes sectores de Santiago, luchando por el derecho a la vivienda y salí a saludarlos. Fui afuera de La Moneda y estuve con ellos, conversando con ellos un rato. Hay algunos que se ponen medio nerviosos cuando uno conversa con el pueblo y no les gusta y dicen no es propio del Presidente”, comentó el Mandatario en un acto por la reforma de pensiones en Macul junto a personas mayores y con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet.

“Cómo no va a ser propio del Presidente de la República conversar con la gente que tiene más necesidades. Porque nosotros, vecinos y vecinas, no nos olvidamos de donde venimos, venimos desde los movimientos sociales y tenemos que estar con ustedes, en conjunto trabajando. Nuestro apoyo son ustedes, a ustedes nos debemos”, expresó Boric entre aplausos de los asistentes al acto.

Luego citó la célebre frase de “no se humilla quien ruega en nombre de la patria”, que acuñó Eduardo Frei Montalva durante su gobierno entre 1964 y 1970.

“Nadie se humilla si pedimos por las presentes y futuras generaciones”, recalcó Boric al cerrar su alocución.

Boric reiteró el llamado a la oposición a un acuerdo en materia de pensiones y un pacto fiscal.

En esa línea, indicó que “no se trata solo de pedir”.

“El Estado tiene que estar a la altura y, por lo tanto, tenemos que gastar mejor los recursos también. Y por eso dentro del pacto fiscal que le hemos propuesto al país, hemos propuesto mejorar los estándares de probidad”, señaló.

El Presidente Gabriel Boric Font encabezó en Macul encuentro con organizaciones vecinales y de adultos mayores por Mejores Pensiones para Chile. Asistió al acto, la expresidente Michelle Bachelet. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno

Tras ello, aludió a las investigaciones que desarrolla la Contraloría y el Ministerio Público frente a irregularidades y eventuales delitos en contratos de proyectos sin concurso que reparticiones estatales aprobaron en favor de fundaciones.

“Quiero decir con mucha claridad, lo he repetido hasta el cansancio, estamos actuando en esa dirección, no solo con discursos. En nuestro gobierno no tienen cabida los actos de corrupción y el uso ni el uso ineficiente de los recursos públicos”, aseguró.

En esa línea, precisó el planteamiento que hizo al comparar con los gobiernos que le preceden la respuesta de su administración ante indagatorias de este tipo.

“Hemos mejorado todos. Acá esto no se trata de que nosotros seamos mejores, más virtuosos, yo no creo en esas cuestiones. Se trata de que todos como sociedad hemos aprendido y a los que sean sinvergüenzas les decimos acá: no señor, usted va a tener que responder ante la justicia y la sociedad”, planteó.