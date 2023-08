Boric se salta protocolo e interviene en marcha afuera de La Moneda para intentar dialogar con manifestantes

En horas de esta tarde, el Presidente Gabriel Boric -en una nueva salida de protocolo- abandonó su oficina en el Palacio para intentar dialogar con adherentes a una manifestación que tenía lugar en las afueras de La Moneda.

En los registros se ve al Mandatario intentando apaciguar las aguas con los adherentes a la movilización, que fue convocada por comités de vivienda y organizaciones sociales que protestaban en contra del proyecto de ley que endurece medidas contra las usurpaciones de terrenos (también apodada por grupos de izquierda como la Ley Antitomas).

“Cuando dijimos que íbamos a construir 270 mil viviendas, muchos nos dijeron que era imposible. Nosotros les dijimos que no solo íbamos a construir las 270 mil viviendas, sino que lo vamos a superar y vamos a trabajar en conjunto con ustedes y los comités”, dijo el Presidente Boric con megáfono en mano ante los manifestantes.

La irrupción del Mandatario en la manifestación tomó por sorpresa a sus equipos de escolta y de Avanzada, a quienes se les apreciaba visiblemente incómodos y tensos por la situación.

Acompañado por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, el Presidente con megáfono en mano se acercó a los manifestantes y aseguró que “no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo me ha encargado”.

“Cuando hayan errores, vamos a enmendar en conjunto con ustedes, porque es al pueblo -a ustedes- a quienes nos debemos. Cuenten conmigo como Presidente para seguir conversando siempre y enfrentando juntos las dificultades que tenemos, porque esta pega no es fácil, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargara”, cerró su alocución el Mandatario, entre gritos de los presentes.

Tras su intervención, Boric conversó con algunos de los manifestantes y se sacó fotos con ellos, mientras era acompañado de vuelta al Palacio. También se escucharon gritos de detractores, quienes lo emplazaban a cumplir las promesas adquiridas en su programa en materia habitacional.

En la víspera, en una actividad en Puente Alto, donde confirmó el nuevo trazado de la Línea 9 del Metro de Santiago, el Presidente había comentado -en tono de broma- que, por motivos de seguridad, no lo dejan “moverse” como lo hacía antes.

Al relatar que antes de llegar a La Moneda él se trasladaba en transporte público -”nunca tuve auto” dijo-, comentó: “Soy usuario del transporte público hasta ahora que no me dejan moverme, pero trato de moverme”. Ahí agregó, en alusión al jefe del servicio PPI del Mandatario, el coronel Patricio Aguayo, “pobre ‘Patito’ Aguayo se va a enojar (...) Sí, sí me dejan moverme”.

Frente a los presentes en la actividad -en la que comentó que prefería el trato directo con las personas y no las actividades “robotizadas”- dijo incluso que estaban “conversando” con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, la posibilidad de ir al encuentro entre Universidad Católica y Palestino, que se realizará este domingo a las 15 horas, en transporte público.

“Estábamos conversando la posibilidad con el ministro Muñoz de ir a La Cisterna a ver a la Católica y Palestino en Metro, pero vamos a ver cómo anda la cosa”, afirmó.

En mayo de este año, precisamente para un encuentro de Universidad Católica -del cual Boric es hincha- se generó una polémica por su asistencia al Estadio Santa Laura, para un duelo contra La Calera. La presencia del Mandatario, quien se instaló en el sector de tribuna, terminó acarreando un fuerte despliegue de seguridad.