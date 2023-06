Canciller lamenta la fallida postulación de abogada Lidia Casas a la CIDH

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, abordó este miércoles la fallida elección, por un voto, de la abogada Lidia Casas como integrante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el período 2024-2027.

El canciller fue consultado por el tema durante una conferencia de prensa para informar que Chile ejercerá por un mes la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico.

La fallida elección de Casas reflotó la polémica por la decisión de no apoyar la postulación de Claudio Grossman para la Corte Internacional de La Haya, un tema al que también se refirió Van Klaveren en la sede de la Cancillería en calle Teatinos.

“Por cierto lamentamos que se haya perdido la candidatura de una académica con gran experiencia en materia de derechos humanos como Lidia Casas. Ella fue elegida a través de un proceso de selección que fue muy cuidadoso y, por cierto, lamentamos el resultado, pero yo creo que es excesivo hablar de un fracaso total cuando se pierde una candidatura por un solo voto. Chile obtuvo una gran mayoría de votos, pero no fue suficiente para elegir una elección muy competitiva y donde se hizo sentir el peso de un grupo regional dentro de la OEA que es el grupo de países del Caribe”, argumentó el titular del Minrel.

Van Klaveren precisó que de los cuatro nuevos miembros de la CIDH elegidos en esta oportunidad, dos procedían del Caribe.

“Una situación nueva en el marco de la OEA”, comentó.

“Pero, repito, hablar de un fracaso total cuando se pierde una elección por un voto, me parece absolutamente excesivo”, sostuvo, agregando que “el tema de la candidatura de Claudio Grossman es un tema muy superado”.

“Desde el punto de vista de nuestra posición en materia de derechos humanos, quiero resaltar que Chile logró la primera mayoría regional en Naciones Unidas para integrar el Consejo de Derechos Humanos. Por cierto, en estos procesos hay candidaturas diversas, algunas se ganan, otras se pierden, eso es parte de la normalidad”, destacó.

Críticas desde la oposición a Kraljevich

Desde la oposición, apuntaron al rol del embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos Sebastián Kraljevich.

“Exigimos que se reevalúe el desempeño de nuestro representante en la OEA porque no está dando el ancho. Se necesitan personas con experiencia y no amigos sin experiencia en cargos de poder (...) y que se reevalúe esta política progresista que hay que moderar porque, si no, Chile va a seguir perdiendo credibilidad internacional y nuestra imagen como país”, afirmó la diputada de Renovación Nacional Catalina del Real, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.

“Lamentablemente, nuestra candidata quedó quinta entre seis postulantes. Es una lamentable actuación que se debe principalmente a una falta de apoyo de Cancillería”, aseguró.

La también legisladora RN e integrante de la comisión de RR.EE. de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, sostuvo que “lo más preocupante es que esta candidatura se presentó como segura en su momento”.

“Y tenemos que recordar que la excanciller privilegió ésta candidatura en desmedro de la de Grossman para la Corte Internacional de La Haya”, dijo Ossandón en relación a la antecesora de Van Klaveren en el Minrel, Antonia Urrejola.

A juicio de la parlamentaria, el resultado “demuestra que faltó gestión política-diplomática para este objetivo”.