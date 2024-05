Diputado Winter impulsa comisión investigadora por muerte de conscripto en Putre: “No hay ningún ánimo de persecución”

El diputado de Convergencia Social (CS), Gonzalo Winter, se refirió a la muerte del conscripto Franco Vargas, de 19 años, de la Brigada Motorizada N°23 Huamachuco, de la IV División de Putre del Ejército, quien falleció tras presentar problemas respiratorios durante una marcha de instrucción.

El parlamentario indicó a través de su cuenta en X que “presentaremos en la Cámara de Diputados una Comisión Especial Investigadora para conocer a fondos los detalles de qué fue lo ocurrido”.

Es en este contexto que en conversación con Mesa Central de Canal 13, Winter aclaró que “en esta comisión investigadora no hay ninguna intención de perseguir a ninguna institución del Estado ni nada parecido por el contrario. Franco Vargas, soldado conscripto que falleció, él quería ser soldado, él murió porque quería servir a la patria, quería defenderte a ti, defenderme a mí, defender a todos los que están viendo esto y por lo tanto no hay ningún ánimo de persecución”.

Junto con ello, agregó que se reunió con la madre del conscripto, Romy Vargas, y que si bien aclaró que no emitirá ninguna “verdad” en torno al caso, expresó que “tengo una intención como diputado de la República de acompañar a esa familia”.

“En Chile, cuando son los pobres los que se mueren, sabemos que las instituciones se mueven más lento. Lo que yo quiero garantizar como diputado es que todas las diligencias tengan la celeridad, la profundidad y el rigor que tendrían si hubiese muerto un hijo de un presentador de televisión, un hijo de un diputado o un Matte, un Luksic un Angelini. Que es finalmente la igualdad ante la ley que establece nuestra Constitución”, añadió.

Winter reiteró que como parlamentario ocupará las “herramientas” que tiene a disposición para acompañar a la familia de Franco Vargas.

El estallido social y el “perro matapacos”

Durante la entrevista, el diputado de Convergencia Social se refirió a la discusión por la figura del “perro matapacos”, expresando que encuentra “insólito” que se hable de ello a propósito del asesinato de los carabineros en Cañete.

“Lo que no estoy de acuerdo, es quienes quieran establecer un vínculo entre la situación de crimen organizado que estamos viviendo y el estallido social. Eso no es cierto y es muy importante también que le digamos a los Carabineros de Chile que el estallido social no fue contra ellos”, aseveró.

Además, explicó que entendía la posición del Presidente Gabriel Boric al desligarse de la palabra y figura del “perro matapacos” porque “evidentemente es ofensiva y denigra la institución de Carabineros”.

Por otro lado, el parlamentario admitió que “hubo una porción que participó en el estallido social que ejerció una violencia ilegítima”. Sin embargo, afirmó que el estallido social debe ser mirado desde diversos puntos de vista, desde los Carabineros, a quienes participaron en las marchas y quienes se vieron afectados con los saqueos.

“Todas esas miradas tienen que ser integradas para poder lograr reconciliación y tenemos que dejar este debate en donde todo se trata de lo dijiste, no lo dijiste, lo hiciste, no lo hiciste, etcétera”, cerró.