Lautaro Carmona (PC) dice que discusión por el perro ‘matapacos’ alcanzó un “punto exagerado”

La mañana de este sábado, en medio de la inauguración de la “Tenaz historia de nuestra estrella roja”, símbolo del Partido Comunista (PC) que se rescató tras el golpe de Estado, el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona, señaló que la discusión por la figura del perro ‘matapacos’ alcanzó un “punto exagerado”.

Tras finalizar la ceremonia, Carmona dijo que “disminuye demasiado el debate” la polémica que se ha instalado tras las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, que tildó la figura del canino que frecuentaba las manifestaciones de octubre de 2019, como “ofensiva y denigrante”.

Por lo mismo, Carmona indicó que “yo no me pronuncio sobre eso, porque ni me afecta, ni creo que es la esencia del punto de la discusión social. Yo prefiero discutir las razones que hubieron, no de un perrito o del nombre que tenga en una movilización, sino de la gente, de los artistas que eran parte de la sinfónica”.

El militante comunista afirmó que “es un debate un poquito ocioso, la derecha quiere correr el cerco hasta no poder más, porque esto estaba lleno de símbolos”.

Fue durante el jueves que el Mandatario abordó la figura del llamado “perro matapacos”. En una entrevista con la Asociación de Radiofifusores de Chile (Archi), afirmó que “yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro aquel, del ‘perro matapacos’, como le llamaban. Jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello”.