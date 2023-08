Castro (RN) dice que Fidel Espinoza, Catalina Pérez y Javiera Martínez podrían ser los primeros invitados a la comisión investigadora por líos de platas

El diputado de Renovación Nacional (RN) y presidente de la comisión investigadora de la Cámara Baja por las presuntas irregularidades en convenios de entidades estatales con fundaciones, José Miguel Castro, se refirió al trabajo que realizará la instancia y señaló quienes podrían ser los primeros invitados a esta, que comenzará a sesionar el próximo 21 de agosto.

Cabe señalar que la comisión es también integrada por los diputados Yovana Ahumada (Ind.-Comité Social Cristiano), Chiara Barchiesi (Partido Republicano), Juan Carlos Beltrán (RN), Mercedes Bulnes (Ind.-FA), Juan Antonio Coloma (UDI), Juan Fuenzalida (UDI), Andrés Jouannet (Amarillos), Daniel Manouchehri (PS), Ericka Ñanco (RD), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Raúl Soto (PPD) y Carolina Tello (PC).

En conversación con Estado Nacional, de TVN, el presidente de la comisión dijo que “yo tengo un peso en la espalda tremendo, porque todos los ojos de la ciudadanía están puestos en qué cosas vamos a hacer, yo creo que en momentos donde la corrupción se apodera un poco del Estado, hay que ser bastante valiente y hay que salir, más que criticar o hacer grandes anuncios, hay que salir a hacer cosas. Es por eso que yo pedí los votos en ese momento, y siendo minoría incluso, me dieron la confianza para poder presidirla”.

La primera sesión, programada para el lunes 21 de agosto, podría contar con la participación de la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez, el senador Fidel Espinoza y la diputada Catalina Pérez.

“Ese día (21 de agosto), yo tengo claro quienes podrían ir, vamos a invitar a la directora de la Dipres, va a estar Fidel Espinoza, vamos a invitar a Catalina Pérez”, dijo José Miguel Castro.

Además, señaló que las invitaciones probablemente “se enviarían mañana (viernes) en la mañana”.

Consultado sobre si el trabajo podría concluir antes del 18 de septiembre, dado que la comisión sesionará los lunes y jueves, José Miguel Castro afirmó que “es probable que tengamos que correr un poquito el plazo”, debido a la cantidad de invitados que hay en lista y, también, por los tiempos en que se tramitará la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, en la Cámara.

Sobre los líos de platas, Castro afirmó que “yo siempre confío en que sean actos de corrupción, porque el Estado no es corrupto, son las personas lo que lo hacen corrupto”.

Objetivos del trabajo de la comisión

Al ser consultado sobre qué se puede esperar de la comisión, marcando una diferencia con el trabajo de la Fiscalía, el presidente de la instancia dijo que “la comisión investigadora, a diferencia de cualquier investigación judicial, es abierta al público, a menos de que yo como presidente diga que se cierra un rato porque hay secreto sumario, y eso es lo que justamente permitió la gran cantidad de información que le hicimos llegar al Ministerio Público. Hemos sido los parlamentarios quienes han entregado esa información, no porque nosotros sepamos, sino que a través de la misma gente nos ha llegado información de carácter reservado, porque hay mucha gente que trabaja en el gobierno, y esa información la hemos puesto a disposición de las policías del Ministerio Público”.

Además, agregó que se buscará “hacer leyes que permitan hacer mejores cedazos, mejores contenciones en términos de corrupción y sobre todo a los tratos directos”.

“En corto plazo, hacer una batería de indicaciones para la Ley de Presupuesto, para que todos los gobernadores, alcaldes, corporaciones y fundaciones tengan un mejor control”, indicó Castro.

Acusación diputada Ñanco (RD)

Luego de que la diputada Ericka Ñanco (RD) solicitara que Castro se inhabilitara de su rol tras conocerse un millonario monto que, por trato directo, recibió durante la pandemia de Covid un hotel vinculado a su esposa, para ser utilizado como residencia sanitaria, este descartó tener un “conflicto de interés” que le impida presidir la instancia.

“Yo sostengo que no tengo absolutamente ninguna inhabilidad, esto es un ataque directo de una persona que saben que va a hacer bastante fuerte y densa dentro de la comisión. Estamos hablando de una diputada que representa a Revolución Democrática, el partido que justamente está involucrado en estos casos, o sea, quien se debería inhabilitar, siento yo, son aquellos que están presentes”.

“Villavicencio dijo que cuando hay corrupción hay que ser valientes, y yo sabía que me iban a pegar, sabía que iban a estar detrás de mí y que iban a buscar ‘la quinta pata al gato’, pero yo no me voy a mover de eso (...). Hubo gente de izquierda que votó por mí para que yo fuera un contrapeso a lo que sentían que estaba haciendo el gobierno”, concluyó el diputado José Miguel Castro.