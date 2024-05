“Absolutamente inapropiadas” y “tufillo de discriminación”: las dispares reacciones luego que Kast calificara de “travesti político” a Boric

Múltiples críticas y reacciones generaron los dichos de José Antonio Kast, quien calificó de “travesti político” al Presidente Gabriel Boric.

Este domingo, el líder del Partido Republicano, en el marco de un encuentro denominado “Europa Viva 24″, organizado por el partido conservador VOX de España, apuntó contra la izquierda y abordó la gestión del Presidente Boric.

“Hoy nos gobierna un ‘travesti político’. En Hungría dije que nos gobernaba un presidente woke y generó mucho escándalo en Chile, esto va a generar más escándalo. Pero no es una falsedad”, aseveró Kast.

En esta línea, el excandidato presidencial continuó con los emplazamientos al mandatario. “Hace un par de años estaba en la calle encarando a militares y policías, y hoy como Presidente, se arrodilla frente a las viudas de los policías asesinados en su gobierno. Eso es hipocresía, travestismo”, declaró.

Las polémicas declaraciones generaron una serie de reacciones de múltiples parlamentarios, quienes se mostraron en contra de la arremetida del excandidato presidencial.

El diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social -partido en que milita el Presidente Boric- calificó a las declaraciones de “nefastas”, señalando que “ir al extranjero a hablar mal de tu país, no es de lo más patriotas que podríamos escuchar”.

Diputado Diego Ibáñez

El senador Juan Ignacio Latorre (RD), sostuvo que se trata de “una falta de respeto a la institucionalidad pública de Chile”, añadiendo que “la derecha democrática tiene un deber en no seguir su juego”.

En esta línea, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC) afirmó que “las declaraciones son absolutamente inapropiadas y más aún, hacerlas en una reunión de la ultraderecha en España, para denostar a Chile, y al Presidente, me parece fuera de lugar”.

El parlamentario hizo un llamado a que “la derecha democrática en Chile no permita que la violencia se instale en nuestro lenguaje”.

Diputado Eric Aedo

Asimismo, el diputado Tomás De Rementería (IND-PS) dijo a La Tercera que se tratan de declaraciones “de muy mal gusto”.

“Más allá de los dichos, que suenan a un tufillo de discriminación contra algunas comunidades, que el esté hablando en contra del Presidente en sus foros extranjeros de ultraderecha me parece muy poco patriota, en eso tenemos que tener cuidado de respetar tanto la amistad cívica como la imagen de Chile en el exterior”, afirmó.

Por otro lado, desde la oposición también mostraron su distanciamiento con el tono de la crítica emitida por Kast.

“Uno puede compartir la crítica al gobierno del Presidente Boric, pero no es la forma ni el lugar. No me parece adecuada la forma en que al presidente democráticamente electo del país, ni tampoco que lo haga en el extranjero”, señaló el diputado Jorge Guzmán, jefe de bancada de Evópoli.

Diputado Jorge Guzmán

El parlamentario Jorge Durán (RN), señaló que compartía la crítica realizada por Kast, no así los términos de esta, afirmando que “Chile vive violencia en todo sentido y si nosotros como políticos contribuimos en más violencia no podemos lograr buenas acciones políticas”.

Asimismo, el exministro, y candidato a alcalde por Providencia, Jaime Bellolio (UDI), mostró también su desacuerdo con las declaraciones. “Hay que respetar a los presidentes, sea quienes sean (...) no me parece que la forma de comunicarse con la autoridad sea a través de la descalificación”.