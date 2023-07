“Chantaje”, “oposición ociosa y mala leche”: oficialismo reacciona a decisión de la UDI de condicionar diálogo con La Moneda a salida de Jackson

El viernes el timonel de la UDI, Javier Macaya, escoltado por la directiva de su partido, hizo un anuncio que cayó como balde de agua fría para el oficialismo y el gobierno: condicionar el diálogo con La Moneda a la salida del ministro de Desarrollo Social y uno de los personeros más cercanos al Presidente Gabriel Boric, Giorgio Jackson.

Las primeras acciones en esa línea de concretarían ese día pocas horas después, cuando el gremialismo notificó que se bajaba de la mesa por la reforma previsional.

La reacción del gobierno fue inmediata.

El titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, calificó como “inadmisible” la amenaza de supeditar el diálogo y acusó que actuaban bajo una “lógica de chantaje”. Su par de la Segegob, Camila Vallejo, dijo que “en política todo tiene un límite” y acusó a la UDI de tener una fijación con el ministro de Desarrollo Social.

A ellos se sumó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien lidera las conversaciones por la reforma y quien planteó que “la contingencia política no puede poner en entredicho la voluntad de un pacto previsional”.

Las reacciones llegaron también desde el oficialismo. Durante la noche, el Frente Amplio -conglomerado al que pertenece Jackson, quien es fundador de RD- emitió una declaración en la que sostienen que “condicionar el bienestar de los y las chilenas a la permanencia de un ministro es un chantaje político que no pone al centro las necesidades y urgencias de las personas”.

En el documento agregan que “la facultad de nombrar, remover y definir la permanencia o no de un ministro en el gabinete, es privativa del Presidente de la República y no corresponde a la oposición condicionar el avance de las reformas a la continuidad o no de un ministro”.

Apuntando a Macaya, tildan sus declaraciones como “irresponsables”, por lo que lo instan “a no instrumentalizar las urgencias de las personas anteponiendo los intereses políticos de su partido y agenda obstruccionista a las reformas impulsadas por el gobierno”.

Desde el Socialismo Democrático -bloque que conforma el oficialismo junto al Frente Amplio-, esta mañana los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS) también abordaron el retiro de la UDI del diálogo.

”Tenemos una oposición ociosa, mentirosa y mala leche. Han querido involucrar de manera infame al ministro Giorgio Jackson en el robo de computadores. Son poco serios. La oposición no aporta en nada al país, su única preocupación es tirar barro y mentir”, criticó Manouchehri.

“A la UDI la presunción de inocencia le sirve solo en algunos casos, incluso a pesar de que al ministro Jackson la justicia no le ha imputado absolutamente nada. A diferencia del largo historial y prontuario de la propia UDI, de sus militantes y cercanos, y ni se arrugan (...) Peor aún, es de una total pequeñez y miseria política pretender darse un gustito con un chantaje tan bajo a costa de los pensionados y pensionadas que todavía viven jubilaciones de miseria. Vergüenza les debería dar”, afirmó por su parte la diputada por la Región de Atacama.

Los legisladores hacían alusión a la investigación de la fiscalía por los líos de platas políticas, que surgió con el caso Democracia Viva -que involucra a militantes ahora suspendidos o expulsados de RD- y que tiene al Ministerio Público indagando eventuales irregularidades en el traspaso de fondos públicos desde el gobierno central o regional a fundaciones ligadas al oficialismo.

Fue en ese contexto que esta semana, cuando se supo de un robo de computadores en el ministerio de Desarrollo Social, se reactivó la ofensiva de la UDI exigiendo al Presidente Boric, quien estaba de gira por Europa, la salida del ministro.