Nueva ofensiva de la UDI pidiendo salida de Jackson: se baja de mesa por la reforma previsional

La UDI emprendió una nueva ofensiva contra el gobierno, en la que otra vez exigieron la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Esta vez anunciando que se bajan de la mesa por la reforma previsional.

Quien actuó de vocero en esta ocasión fue el diputado Cristián Labbé, que a través de un video manifestó que no dialogarán con el Ejecutivo mientras el secretario de Estado siga en el gabinete.

“Como UDI hemos tomado una decisión: no vamos a seguir dialogando con un gobierno que no entiende que la prioridad de los chilenos es la gestión y las pensiones. Mientras el ministro Jackson siga en la cartera de Desarrollo Social y no dé un paso al costado, los parlamentarios de la UDI no estamos disponibles para seguir conversando con la ministra Jara ni con nadie de este gobierno que hoy día ha abandonado a los chilenos”, dijo en el video.

“Mientras el Presidente no le pida la renuncia al ministro Jackson, a raíz de todo lo que ha pasado durante el periodo de este mandato del Presidente, nosotros no vamos seguir sentados en la mesa de la reforma de pensiones que, además, es una reforma ideologizada”, agregó.

Labbé también se refirió a las demandas que el partido hizo a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en la mesa por la reforma de pensiones.

“Y además le hemos dicho a la ministra que el 6% tiene que ir a cuentas individuales, la libertad de elección y la heredabilidad de los fondos, y, aun así, tampoco están escuchando”, planteó.

Y luego insistió: “Presidente, mientras el ministro Jackson siga sentado en esa cartera y en el gobierno la UDI no está disponible para seguir dialogando con ustedes”.