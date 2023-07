Elizalde califica de “inadmisible” amenaza de la UDI de romper diálogo con La Moneda y acusa que actúan “bajo la lógica del chantaje”

Esta tarde, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se refirió a las declaraciones que el presidente de la UDI, Javier Macaya, hizo pasado el mediodía, donde amenazó con romper el diálogo con La Moneda si el ministro Giorgio Jackson no renuncia del Ministerio de Desarrollo Social (Mindeso).

“No existe interlocución posible con la oposición, si el ministro Giorgio Jackson permanece en el gobierno”, manifestó Macaya. Sus palabras se dan luego del robo que afectó a las dependencias del Mindeso, situación que se dio en en medio de investigaciones por delitos de posible fraude al Fisco, en torno al lío de platas que involucra a militantes de Revolución Democrática, partido fundado por Jackson.

Al respecto, Elizalde manifestó que la advertencia de la UDI le parece “que es inadmisible, que no es lo que el país necesita cuando se renuncia al diálogo y se actúa bajo la lógica del chantaje: ‘No me gusta tal ministro y por tanto, o lo sacan o simplemente no contribuyo a construir un país mejor’”.

En esa línea, explicó que le gustaría ver “una actitud constructiva, voluntad de diálogo y entendimiento para resolver los problemas de los chilenos y construir un país mejor”.

En ese sentido, hizo un llamado a que “los demás actores del arco político mantengan una actitud siempre constructiva”.

Respecto la investigación del robo, insistió en dejar que “la justicia haga su trabajo para el total esclarecimiento de estos hechos”.

“Lo que le corresponde al Congreso y a los políticos es promover el diálogo para avanzar en buenas iniciativas para Chile, por tanto, nos gustaría ver esa actitud por parte de todos los actores, pero hay quienes se confunden y entran en la lógica del chantaje, se niegan a dialogar, se obsesionan con tal o cual ministro de Estado y finalmente no contribuyen a lo que el país necesita”, señaló Elizalde.

El ministro además, llamó a los sectores políticos a “actuar con responsabilidad” y aseguró que el gobierno hará “el fuerzo por construir mayorías”.

“Vamos a insistir en la promoción de buenas iniciativas para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Si hay quienes quieren pasar otro tipo de cuentas, se obsesionan con un determinado ministro y, por tanto, renuncian a la obligación que todos tenemos de construir un mejor país, bueno, sinceramente lo lamento”, manifestó Elizalde.