Desde Francia: Boric pide “perdón” a nombre del Estado de Chile a exiliados políticos

El Presidente Gabriel Boric participó este viernes en la exhibición del documental inédito “Revoir l´Ambassade, mémoires franco-chiliennes”, en el contexto de los 50 años del Golpe de Estado, actividad que se realizó en la Casa de América Latina, centro cultural que se ubica en el VI distrito de París.

Tras la exhibición de la película, el Mandatario dio un discurso ante los asistentes, intervención que le costó iniciar, debido a la emoción que le provocó la cinta.

Y es que la máxima autoridad del país, aprovechó la oportunidad para pedir perdón en nombre de Chile, a los exiliados, quienes tuvieron que “cortar las raíces con nuestro país” tras el golpe de Estado y que encontraron asilo en Francia.

“Decirles con mucha responsabilidad, en nombre del Estado de Chile a quien hoy día tengo el honor de representar, perdón”, manifestó el Mandatario, a la vez que agradeció a la embajada de Francia en Chile, que ayudó a que esos chilenos pudieran asilarse en el país europeo.

“Porque, aunque no hayamos por cierto sido nosotros, no sé qué diría la persona que estaría acá si hubiéramos perdido la segunda vuelta de esto. Aunque no hayamos sido nosotros el Estado los privó materialmente, formalmente de la patria y eso es inaceptable”, agregó el Presidente.

En esa misma línea, Boric se comprometió a continuar la búsqueda de los detenidos desaparecidos, como también de verdad y justicia para las familias.

“Los vamos a seguir buscando a los detenidos desaparecidos y vamos a seguir buscando la responsabilidad, la verdad y la justicia para todos los que quedaron”, aseguró.

“Hoy estamos acá y nuestro Gobierno es o busca ser una síntesis generacional. Nuestro canciller Alberto Van Klaveren estaba vivo en esa época y tenía 20 y algo años, y, sin embargo, los otros tres ministros me atrevo a decir que no habían nacido. Yo soy el más viejo de todos, tengo 36 años”, relató la autoridad.

“Que no tengamos los recuerdos de esas horas terribles nos hace sentirnos íntimamente conectados con ustedes”, agregó, pues, a su juicio, “nuestra generación no estaría dónde está si no fuera por ustedes”. “Su lucha no ha sido en vano”, recalcó.

Y también envió un mensaje a aquellos que piden dar vuelta la página de los hechos ocurridos a partir del 11 de septiembre de 1973.

“Algunos dicen dar vuelta la página, cerrar el duelo, hay un ánimo de imponer el olvido que no estamos disponibles a transar”, enfatizó el Mandatario chileno.

A la vez, Boric volvió a hacer un llamado transversal para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, como ya lo hizo la semana pasada con su propuesta de declaración conjunta que reúna a todas las fuerzas políticas del país, pero que recibió un portazo de parte de la oposición.

“Queremos convocar a todos los sectores, no solo izquierdas y derechas, también a quienes no vivieron el golpe, a las nuevas generaciones”, propuso, agregando que “este documental es una gran ayuda para eso”.