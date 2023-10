Consejo Constitucional: Aldo Valle dice que “no hubo la suficiente discusión” en el proceso y afirma que “la mayoría pudo haber dado más espacio a la minoría”

La mañana de este jueves, el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle (Independiente), abordó el trabajo del órgano redactor -compuesto en su mayoría por miembros del Partido Republicano- y el proyecto de nueva Carta Magna emanado de este, ello considerando que ayer miércoles se realizó el último pleno de la primera etapa del Consejo.

A partir de este sábado, el poder se traslada a la Comisión Experta, es por ello que ese mismo día habrá un pleno del órgano de expertos para recibir oficialmente el borrador de los consejeros. Con esto, partirá el plazo de cinco días corridos para que los comisionados aprueben por 3/5 -14 votos- sus enmiendas.

Bajo ese contexto, esta mañana en conversación con Radio ADN, Valle fue crítico del texto emanado del Consejo, asegurando que si tuviese que calificarlo, el proyecto no alcanzaría a aprobar con nota 4.

“Un 4 es la nota con la que usted aprueba y, en el caso de las escuelas de Derecho, siempre he dicho ‘si se saca puros 4 en los cinco años de carrera llega a ser abogado’. Entonces el 4 es una nota exigente y, en este caso, mucho más. Nos falta todavía para llegar al 4″, afirmó.

Consejo Constitucional en el hemiciclo de la Cámara de Diputados del ex Congreso Nacional. Foto: Jesús Martínez, Agencia Uno.

En ese sentido, fue consultado por su evaluación respecto al trabajo del órgano redactor, que estuvo cuatro meses elaborando el texto de nueva Carta Magna.

Al respecto, aseguró que se hizo un trabajo “bastante disciplinado, en el sentido de que el cometido constitucional lo hemos cumplido, todos, los distintos sectores han aportado”.

Eso sí, precisó que esa evaluación la hace desde el punto de vista del trabajo que “nos correspondía cívicamente”, puesto que, a su parecer, ha habido “otros déficit”.

En esa línea, destacó que “probablemente” influyó el “breve” tiempo que se designó para el proceso, “porque no hubo, me parece a mí, la suficiente discusión o el espacio, porque había desconfianza, que también eso es recíproco, no se lo atribuyo solo a un sector. Sin embargo, ahora sí digo ‘la mayoría pudo haber dado más espacio a la minoría’. Yo formo parte de la minoría y no tuvimos esa oportunidad de compartir (…) el lápiz. Entonces, en eso, ceo yo, no estuvimos bien y no estuvo bien la mayoría, especialmente porque ella era la que podía finalmente terminar escribiendo el texto”.

Vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

Sobre las expectativas que tenía del actuar de la oposición, que es mayoría en el Consejo, Valle pensó que iban a “tener una deliberación más matizada”. En ese sentido, señaló que Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) pudo poner ese “matiz” en el Consejo pero, “me parece a mí que, o no tuvo la oportunidad o no tuvo la voluntad, porque Republicanos tiene una mayoría que le permite impedir cualquier aprobación, porque solo juntos hacen los 3/5 que es lo que permite aprobar normas en el pleno”.

“Entonces había una dependencia recíproca, lo que obviamente traslada su responsabilidad a Chile Vamos, por su mayor experiencia política. Republicanos es un partido que está en construcción, en desarrollo. Entonces, yo creo que tenía más responsabilidad en esto Chile Vamos”, apuntó.

Esta no es la primea vez que la segunda máxima autoridad al interior del órgano redactor critica la forma en que se ha llevado el proceso constitucional. De hecho, el domingo en conversación con Tolerancia Cero, de CNN Chile, afirmó que “ahora no votaría por aprobar si se quedara el texto tal cual”, recalcando que, hasta ese entonces, faltaban capítulos y “etapas relevantes del proceso”.