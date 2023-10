Aldo Valle, vicepresidente del Consejo: “Yo ahora no votaría por aprobar si se quedara el texto tal cual”

El vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, abordó el trabajo que está llevando a cabo el órgano redactor y que ha mantenido una baja constante en las últimas encuestas, donde la Cadem de este domingo reveló que un 41% cree que es mejor rechazar la propuesta de nueva Constitución y mantener la actual Carta Magna.

Si bien algunas críticas respecto del trabajo del Consejo han venido de la propia oposición, donde incluso la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que el texto de los consejeros “no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse”, el vicepresidente de la instancia comparte una línea similar y aseveró que “si no se cambia el rumbo, corremos el riesgo de tener ya no un segundo, sino que un tercer fracaso como país y sistema político”.

En conversación con Tolerancia Cero, de CNN Chile, Aldo Valle fue tajante en afirmar que “yo ahora no votaría por aprobar si se quedara el texto tal cual, aunque este juicio yo lo relativizo porque faltan capítulos y faltan etapas relevantes del proceso”.

En base a lo anterior, el vicepresidente del Consejo Constitucional agregó que tiene “serias diferencias y reparos respecto al texto de diverso orden, (pero) tengo la confianza de que son reparos que se puedan superar con voluntad política y disposición a entender que nadie puede llevarse, en este caso, la Constitución a la casa”.

Por otro lado, Valle abordó cuáles serían las “líneas rojas” del trabajo que está llevando a cabo el órgano redactor, instancia en que señaló que “un Estado social y democrático de derecho no es un Estado mínimo, yo creo que hasta ahora tenemos un cierto sincretismo entre un libertarismo, desde un punto de vista económico y como se trata el Estado. Ahí hay una línea roja si en definitiva se constitucionalizan ciertas políticas públicas”.

Asimismo, y consultado sobre si el proyecto de los consejeros constitucionaliza las AFP y las Isapres, algo que ha despertado críticas en algunos sectores, el vicepresidente del consejo afirmó que “sí, las constitucionaliza porque introduce elementos de libre elección y de caracterización, por ejemplo, de los fondos de pensiones, que harían imposible imaginar sistemas mixtos que tuvieran otras cualidades”.

Valle también sostuvo que se está escribiendo un programa de gobierno y no una Constitución, debido a que “la mayoría no ha podido contener esa pulsión y tentación de relacionar lo que está haciendo ahora con el próximo evento electoral. Entonces, cuando en una constitución se introducen beneficios penitenciarios, reglas tributarias y exenciones, probablemente mucha gente pueda ser convocada por eso”.

Totalitarismo moral

Semanas atrás, el vicepresidente del Consejo Constitucional criticó las modificaciones votadas que estuvieron relacionadas con “la vida de quien está por nacer” y la objeción de conciencia individual e institucional, jornada que, para el también consejero del PS, quedó marcada por el “totalitarismo moral”.

Al ser consultado por la denominación de “totalitarismo moral”, señaló que “cuando el Estado traspasa esos límites del fuero interno de la persona, se convierte en un Estado totalitario, porque en definitiva lo que hace es que una determinada concepción del bien se hace oficial, entonces hay una doctrina oficial moral como los totalitarismos hacen de una ideología el pensamiento oficial”.

Sobre la mayoría de republicanos en el Consejo, el vicepresidente del órgano redactor indicó que “tener ideas conservadoras es muy legítimo en una sociedad plural y democrática (...). Yo no califico al Partido Republicano como un grupo de extrema derecha, pero cuando se quiere convertir una cierta doctrina oficial del Estado, y tiene esta raíz conservadora, se puede ganar el título de extremo, desde el punto de vista ideológico”.

Rol del gobierno en el proceso constituyente

Con respecto a la influencia del gobierno del Presidente Gabriel Boric en el proceso, Valle indicó que el Ejecutivo “no ha jugado un rol” y que “no debería jugarlo”.

“Creo que el gobierno no ha jugado un rol en este proceso, creo que no debería jugarlo porque no es bueno que el gobierno se haga parte de una decisión que la ciudadanía debe tomar al margen de quién tiene la administración del Estado”, afirmó el vicepresidente del órgano redactor.

Por último, y ante la consulta de si el jefe de Estado debería dar a conocer su posición de votar a favor o en contra este próximo 17 de diciembre, Valle enfatizó que “el Presidente en algún momento podrá dar su opinión, pero me parece que el problema cuando un Presidente dice eso, luego lo que se haga se vincula por parte de los ministros y autoridades de gobierno, yo preferiría francamente que el gobierno guardara silencio por un tiempo más largo”.