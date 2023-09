Matthei y texto constitucional de los consejeros: “No se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al proceso constitucional y el desencanto que éste ha provocado en la ciudadanía, donde la última encuesta Cadem evidenció que el 59% votaría en contra y sólo el 21% votaría a favor en el plebiscito de salida en diciembre, siendo el nivel más bajo en seis meses.

En conversación con Tolerancia Cero, de CNN Chile, Matthei dijo que “lo que deberíamos estar tratando de hacer es lograr una Constitución que pueda cerrar este ciclo. Para la inmensa mayoría de los ciudadanos la Constitución no es un tema, los temas son otros, como delincuencia, llegar a fin de mes, listas de espera en salud, etc”.

Si bien el trabajo constituyente no ha reflejado un consenso en las últimas encuestas, y tampoco en todos los sectores políticos, la alcaldesa Evelyn Matthei fue enfática al señalar que el trabajo del Consejo Constitucional “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”.

Eso sí, la jefa comunal reiteró que “ojalá se pueda aprobar, yo no estoy diciendo que esté en contra de aprobar una nueva Constitución. Lo que estoy diciendo es que esta, que están escribiendo ahora los consejeros, no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse, la única forma en que se pueda aprobar una nueva Constitución es una que ofrezca estabilidad, es decir, que haya un consenso, y ese consenso lo genera el texto de los expertos, pero no lo genera lo que se está votando hoy día en el Consejo”.

Asimismo, Matthei indicó que le “encantaría votar a favor” en el plebiscito de salida y que si el texto final, fuera muy parecido al que elaboró la Comisión Experta, incluso “saldría a hacer campaña a favor (del texto constitucional)”.

Con respecto a la enmienda aprobada en el Consejo sobre la protección de la vida “de quien está por nacer” que remplaza lo estipulado en la Constitución vigente y que podría poner en peligro, según algunos políticos y expertos, la ley del aborto en tres causales, la alcaldesa de Providencia señaló que “a mí juicio no tienen ningún sentido tocarlo y no sé para qué siguen cambiando redacciones, esto es algo que está super zanjado en la ciudadanía. Ese solo punto significa que la inmensa mayoría de la gente pueda estar en contra”.

Matthei también indicó que está en contra del aborto libre y que “siempre lo he estado”, pero defendió las tres causales al argumentar que la mayoría de las personas que han hecho uso de la ley son niñas de 13 años que han sido violadas.

Palabras del expresidente Piñera

Ad portas del encuentro del Grupo Libertad y Democracia que se realizará en Buenos Aires, Argentina, el expresidente Sebastián Piñera, dio una entrevista radial en la que se refirió a diferentes temas, como el debilitamiento de la democracia en América Latina.

En ese contexto, el antecesor del Presidente Gabriel Boric aseguró que durante el estallido social, iniciado en octubre de 2019, su gobierno fue víctima de un “golpe de Estado no tradicional”.

“La violencia es otro cáncer que tenemos y yo creo que los cánceres que tenemos en Latinoamérica son la violencia y el populismo. La violencia, estoy hablando del narcotráfico, el crimen organizado y por supuesto la corrupción, ahí hay tres males que tenemos que enfrentar con toda la fuerza del mundo”, partió diciendo en conversación con Radio Mitre.

El entrevistador entonces le consultó si su administración había sufrido un intento de derrocamiento, a lo que el exmandatario respondió: “Fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas”.

Sobre las palabras del expresidente Piñera, Matthei, quien también fue exministra del Trabajo bajo su primer gobierno, señaló que “la mayoría de la oposición a Piñera se quedó callada con la violencia (...). Lo que está tratando de decir lo comparto, claramente trataron de sacarlo”.