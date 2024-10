Las conversaciones secretas de Elon Musk con Vladimir Putin

Elon Musk, el hombre más rico del mundo y eje de los esfuerzos espaciales de Estados Unidos, ha estado en contacto regular con el presidente ruso, Vladimir Putin, desde finales de 2022.

Las discusiones, confirmadas por varios funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos, Europa y Rusia, abordan temas personales, comerciales y tensiones geopolíticas.

En un momento, Putin le pidió al multimillonario que evitara activar su servicio de Internet satelital Starlink en Taiwán como un favor al líder chino Xi Jinping, dijeron dos personas informadas sobre la solicitud.

Musk se ha convertido este año en un partidario crucial de la campaña electoral de Donald Trump y podría encontrar un papel en el gobierno de Trump si gana. Si bien Estados Unidos y sus aliados han aislado a Putin en los últimos años, el diálogo de Musk podría indicar un nuevo acercamiento con el líder ruso y reforzar el deseo expresado por Trump de llegar a un acuerdo sobre cuestiones importantes como la guerra en Ucrania.

Al mismo tiempo, los contactos también plantean posibles preocupaciones de seguridad nacional entre algunos miembros de la actual administración, dado el papel de Putin como uno de los principales adversarios de Estados Unidos.

Musk ha forjado profundos vínculos comerciales con agencias militares y de inteligencia estadounidenses, lo que le otorga una visibilidad única en algunos de los programas espaciales más sensibles de Estados Unidos. SpaceX, que opera el servicio Starlink, ganó un contrato clasificado de 1.800 millones de dólares en 2021 y es el principal lanzador de cohetes del Pentágono y la NASA. Musk tiene una autorización de seguridad que le permite acceder a cierta información clasificada.

Elon Musk visita el Capitolio en julio. Foto: Samuel Corum/Bloomberg News

El conocimiento de los contactos de Musk en el Kremlin parece ser un secreto muy bien guardado en el gobierno. Varios funcionarios de la Casa Blanca dijeron que no estaban al tanto de ellos. El tema es muy delicado, dada la creciente participación de Musk en la campaña de Trump y la inminente elección presidencial estadounidense, que se celebrará en menos de dos semanas.

Musk no respondió a las solicitudes de comentarios. El multimillonario ha calificado de “absurdas” las críticas de algunos sectores que lo acusan de haberse convertido en un apologista de Putin y ha dicho que sus empresas “han hecho más para socavar a Rusia que cualquier otra cosa”.

Durante su gira de campaña por Pensilvania la semana pasada, Musk habló sobre la importancia de la transparencia gubernamental y destacó su propio acceso a secretos gubernamentales. “Tengo una autorización de alto secreto, pero debo decir que, como la mayoría de las cosas de las que estoy al tanto… la razón por la que las mantienen en alto secreto es porque son muy aburridas”.

Un portavoz del Pentágono dijo: “No hacemos comentarios sobre la autorización, revisión o estado de seguridad de ningún individuo, ni sobre asuntos de política de seguridad del personal en el contexto de informes sobre las acciones de ningún individuo”.

Una persona al tanto de las conversaciones dijo que el gobierno enfrenta un dilema porque depende demasiado de las tecnologías del multimillonario. SpaceX lanza satélites vitales para la seguridad nacional y es la empresa en la que la NASA confía para transportar astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional.

“No les gusta”, dijo la fuente, refiriéndose a los contactos entre Musk y Putin. Sin embargo, la fuente dijo que la administración no ha emitido ninguna alerta sobre posibles violaciones de seguridad por parte de Musk.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la única comunicación que el Kremlin ha tenido con Musk fue mediante una llamada telefónica en la que él y Putin discutieron “sobre el espacio, así como sobre tecnologías actuales y futuras”.

Aparte de eso, dijo que ni Putin ni los funcionarios del Kremlin estaban manteniendo conversaciones regulares con Musk.

Una portavoz de la campaña de Trump calificó a Musk como “un líder industrial único en una generación” y dijo que “nuestra rota burocracia federal ciertamente podría beneficiarse de sus ideas y eficiencia”.

“En cuanto a Putin”, continuó la portavoz, “sólo hay un candidato en la carrera que no invadió otro país, y es el presidente Trump. El presidente Trump ha dicho durante mucho tiempo que restablecerá la paz a través de una política exterior de fuerza para disuadir la agresión de Rusia y poner fin a la guerra en Ucrania”.

Un cohete Falcon Heavy de SpaceX con la nave espacial Europa Clipper a bordo despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral a principios de este mes. Foto: chandan khanna/Agence France-Presse/Getty Images

Una botella de vodka

Musk lleva mucho tiempo fascinado por Rusia y sus programas espaciales y de cohetes. La biografía de Musk escrita por Walter Isaacson dice que el empresario viajó a Moscú en 2002 para negociar la compra de cohetes para su incipiente programa espacial, pero se desmayó durante un almuerzo cargado de vodka. La venta finalmente fracasó, aunque sus anfitriones rusos le dieron a Musk una botella de vodka con su imagen superpuesta sobre un dibujo de Marte.

Las conversaciones del multimillonario con Putin y funcionarios del Kremlin ponen de relieve su creciente inclinación a extenderse más allá de los negocios y adentrarse en la geopolítica. Se ha reunido varias veces y ha hablado de negocios con Javier Milei, de Argentina, así como con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien defendió en un acalorado debate en línea.

Putin está en un orden de magnitud diferente. El líder ruso ha creado un sistema autoritario que supervisa elecciones fraudulentas y asesinatos de oponentes políticos, por lo que el presidente Biden lo llamó “asesino”. Con las llaves de uno de los arsenales nucleares más poderosos del mundo y crecientes ambiciones territoriales en Europa, Putin se ha convertido en el principal antagonista de Estados Unidos.

Al etiquetarlo de “déspota”, el Departamento del Tesoro tomó la inusual medida en 2022 de incluirlo en la lista negra por invadir Ucrania, poniéndolo en la misma compañía que Kim Jong Un de Corea del Norte, el presidente sirio Bashar al-Assad y Alexander Lukashenko de Bielorrusia.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estrecha la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón, en 2019. Foto: sputnik/Reuters

En octubre de 2022, Musk dijo públicamente que había hablado solo una vez con Putin. En X dijo que la conversación fue sobre el espacio y que ocurrió alrededor de abril de 2021.

Pero se han producido más conversaciones, incluidos diálogos con otros altos funcionarios rusos después de 2022 y durante este año. Uno de los funcionarios fue Sergei Kiriyenko, el primer subjefe del gabinete de Putin, dijeron dos de los funcionarios. No está claro de qué hablaron.

El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en una declaración jurada que Kiriyenko había creado unos 30 dominios de Internet para difundir desinformación rusa, incluido el X de Musk, donde pretende erosionar el apoyo a Ucrania y manipular a los votantes estadounidenses antes de las elecciones presidenciales.

Tras la invasión rusa en febrero de 2022, Musk hizo al principio fuertes declaraciones públicas de apoyo a Kiev. Publicó “Manténganse fuertes, Ucrania”, flanqueado por banderas ucranianas en lo que entonces todavía se conocía como Twitter. Poco después, desafió en broma a Putin a un combate uno a uno por “Україна”, el nombre en ucraniano del país.

A continuación, donó varios cientos de terminales Starlink a Ucrania. En julio, unas 15.000 terminales proporcionaban acceso gratuito a Internet a amplias zonas del país destruidas por los ataques rusos.

Más tarde ese año, la visión de Musk sobre el conflicto pareció cambiar. En septiembre, los operativos militares ucranianos no pudieron usar terminales Starlink para guiar a los drones marinos para atacar una base naval rusa en Crimea, la península del Mar Negro que Moscú había ocupado desde 2014. Ucrania intentó persuadir a Musk para que activara el servicio Starlink en el área, pero eso no sucedió, según informó el Journal.

Su compañía espacial extendió las restricciones al uso de Starlink en operaciones ofensivas por parte de Ucrania. Musk dijo más tarde que tomó la decisión porque Starlink está destinado a usos civiles y que creía que cualquier ataque ucraniano a Crimea podría provocar una guerra nuclear.

Una unidad Starlink en primera línea en Ucrania en 2023. Foto: Reuters

Sus acciones coincidieron con la presión pública y privada del Kremlin. En mayo de 2022, el jefe espacial de Rusia dijo en una publicación en Telegram que Musk “respondería como un adulto” por suministrar Starlink al batallón Azov de Ucrania, al que el Kremlin había señalado por la ideología de ultraderecha defendida por algunos de sus miembros.

Más tarde, en 2022, Musk mantenía conversaciones periódicas con “rusos de alto nivel”, según una persona familiarizada con las interacciones. En ese momento, había presiones del Kremlin sobre los negocios de Musk y “amenazas implícitas contra él”, dijo la persona.

Al mismo tiempo, Musk recurrió cada vez más a Twitter, donde estaba concretando la compra, para decir que SpaceX estaba perdiendo dinero al financiar la operación de las terminales.

En octubre de 2022, pidió a sus decenas de millones de seguidores en X que votaran por un camino hacia la paz que reflejara algunos aspectos de la oferta del Kremlin a Ucrania en ese momento.

Entre esas condiciones figuraba la continuación de la ocupación rusa de Crimea y la neutralidad ucraniana fuera de la OTAN. También especificó que Ucrania debía seguir permitiendo el suministro de agua a Crimea, una cuestión que había sido una preocupación importante del Kremlin antes de la guerra.

Una fuente de inteligencia actual y otra anterior dijeron que Musk y Putin siguieron teniendo contacto desde entonces y este año, cuando Musk comenzó a intensificar sus críticas a la ayuda militar estadounidense a Ucrania y se involucró en la campaña electoral de Trump.

Musk y Trump asisten a un evento de campaña en Butler, Pensilvania, este mes. Foto: Alex Brandon/Associated Press

“Líneas rojas”

En otoño de 2022, el politólogo Ian Bremmer, fundador de la consultora neoyorquina Eurasia Group, escribió en Twitter que Musk le había dicho que había hablado con Putin y funcionarios del Kremlin sobre Ucrania. “También me dijo cuáles eran las líneas rojas del Kremlin”, escribió.

Bremmer escribió en un boletín a sus suscriptores que Musk le había transmitido un mensaje de Putin en el que se afirmaba que Rusia garantizaría la neutralidad de Crimea y Ucrania “pasara lo que pasara” y que respondería a una invasión ucraniana de Crimea con un ataque nuclear. Musk dijo que “había que hacer todo lo posible para evitar ese resultado”, escribió Bremmer.

Musk ha negado públicamente haberle dicho alguna de esas cosas a Bremmer.

En el último año, los intereses de Musk y Rusia se han ido superponiendo cada vez más. Además del uso de X por parte de Rusia para desinformar y la abierta oposición de Musk a la ayuda a Kiev, funcionarios ucranianos dijeron a principios de este año que las fuerzas rusas que ocupan las franjas oriental y meridional del país habían comenzado a utilizar Starlink para permitir comunicaciones seguras y ampliar el alcance de sus drones.

Las tropas rusas también comenzaron a utilizar terminales Starlink, traídas a través de terceros países, a gran escala, socavando una de las pocas ventajas de Ucrania en el campo de batalla. Musk ha dicho en X que, hasta donde él sabe, no se han vendido terminales directa o indirectamente a Rusia, y que los terminales no funcionarían dentro de Rusia.

Los funcionarios del Pentágono han dicho que el ejército estaba trabajando con Ucrania y Starlink para abordar el problema, y describieron a SpaceX como un gran socio en esos esfuerzos. Las personas familiarizadas con la situación han dicho que controlar quién usa Starlink en Ucrania es difícil.

Starlink ha dicho en X que cuando SpaceX se entera de denuncias de que partes no autorizadas están utilizando el servicio, investiga y puede cortar el acceso.

A principios de este año, Musk le dio espacio a Putin y a sus opiniones sobre Estados Unidos y Ucrania cuando X transmitió la entrevista de dos horas de Tucker Carlson con el líder ruso dentro del Kremlin. En esa entrevista, Putin dijo que estaba seguro de que Musk “era una persona inteligente”.

Musk habla en un foro público en Pittsburgh. Foto: Michael Swensen/Getty Images

“No hay forma de detener a Elon Musk, él hará lo que crea que debe hacer”, dijo Putin. “Hay que encontrar puntos en común con él, hay que buscar formas de persuadirlo”.

A finales del año pasado, el Kremlin solicitó por primera vez a Musk que no activara Starlink en Taiwán, según dijo un ex oficial de inteligencia ruso informado sobre la situación. La solicitud se hizo como un favor a China, dijo, de quien Rusia depende cada vez más para el comercio y para eludir las sanciones. Un representante de la embajada china en Washington dijo que no estaban al tanto de los detalles y no podían hacer comentarios.

Starlink nunca ha obtenido permiso para ofrecer servicios de Internet en Taiwán, cuyo gobierno impone restricciones a los operadores de satélite no taiwaneses.

Actualmente, Taiwán figura como “próximamente” en un mapa de Starlink que indica dónde brinda servicio.

A medida que avanzaba el año, Musk se preocupó más por las elecciones presidenciales.

Durante los primeros meses del año, Musk dijo que se abstendría de respaldar a ningún candidato presidencial, al mismo tiempo que mantenía conversaciones privadas para discutir cómo podría lograr que Trump fuera elegido. Musk lo respaldó públicamente en julio. El empresario dijo que planeaba destinar hasta 45 millones de dólares al mes a un nuevo súper comité de acción política en parte para lograrlo, según personas familiarizadas con el asunto. El esfuerzo incluyó la contratación de ejércitos de activistas para recorrer los estados en disputa en busca de votantes.

Desde entonces, Trump ha dicho que tiene la intención de convertir a Musk en el jefe de una “comisión de eficiencia gubernamental”. Ambos hablan a menudo.