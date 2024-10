¿Debe Tohá salir de La Moneda? Las exigencias de la oposición y la defensa del Frente Amplio a la ministra

Ya son varias las voces opositoras que están exigiendo la salida de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a propósito del caso Monsalve.

Así lo han transmitido varios dirigentes de las filas de derecha. Por ejemplo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella señaló que “la incompetencia para enfrentar la crisis de seguridad, hoy día tenemos que sumarle también la desconfianza. Si hay algo que es evidente es que no se puede confiar en quienes han estado en toda la trama del caso Monsalve, partiendo con la ministra del Interior y también el Presidente de la República. Evidentemente tienen que haber cambios en el gabinete de seguridad. No pueden ser esas personas en que no confían quienes tengan en sus manos los destinos de seguridad de Chile”.

Asimismo, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo que “hace meses que hemos venido pidiendo la salida del equipo de seguridad del gobierno, pero en especial de la ministra Tohá, porque no ha sido capaz de enfrentar de buena forma los problemas de crimen organizado y delincuencia en nuestro país. Pero esto, sumado al caso Monsalve, hace urgente un cambio de gabinete profundo, que incluye tanto a la ministra Tohá y su incapacidad para enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y el caso Monsalve, pero también de la ministra Orellana, ya que ella muchas veces, en vez de actuar como ministra de la mujer, terminó actuando como una vocera del gobierno del presidente Boric”.

De igual manera, Demócratas compartió un comunicado en sus redes sociales, en el cual le exigen al Presidente Boric la renuncia de la jefa de gabinete.

El respaldo del FA

Ad portas de ingresar a una reunión con el jefe del segundo piso de La Moneda, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, fue consultada sobre si se sostiene la presencia de la titular de Interior en su cargo.

Frente a la interrogante, la exdelegada presidencial de la Región Metropolitana respondió que “sin duda se sostiene, creo que a partir de un caso así de grave hemos tenido ministras que han estado abordando esta crisis, poniendo en el centro esos dos elementos que yo planteaba, tanto la protección de las víctimas como también el esclarecimiento de los hechos, y por lo tanto nosotros al menos creemos que por una denuncia de una persona que hoy día se encuentra fuera del gobierno, es importante que nos centremos en esas responsabilidades y no en las responsabilidades de otros”.