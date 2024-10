La estratégica cautela de los presidenciables de la derecha en medio del caso Monsalve

No más de tres intervenciones ha realizado la alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, desde que el jueves explotó la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

Primero fue a través de sus redes sociales, donde la jefa municipal no dudo en condenar el caso y pedir una “investigación rápida y acuciosa, caiga quien caiga”. Posteriormente, fue a través de los medios de comunicación donde ha subido el tono contra el gobierno y en particular contra el Presidente Gabriel Boric.

“¿Desde cuándo sabía el Presidente? Hay distintas versiones ¿El Presidente pensaba pasar piola con eso? ¿Pensaba en el fondo esperar hasta después de las elecciones? Cada vez son más dudas, y dudas que obviamente tienen que ir clarificándose”, dijo la alcaldesa en el marco de su gira por Antofagasta, durante el lunes.

Si bien la jefa comunal marcó un matiz respecto al resto de Chile Vamos -al subir el tono contra Boric-, lo cierto es que en su entorno dicen que ha evitado intervenir más de la cuenta, dejando en claro que “yo no soy quién para referirme al tema que dio origen a todo esto, que es una acusación ante el Ministerio Público. No me compete, no conozco los antecedentes, no puedo referirme a ello”.

Y es que la crisis que afecta a La Moneda ha sido tomada con cautela por parte de los partidos de oposición, donde si bien se han pedido explicaciones y las salidas de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y de la Mujer, Antonia Orellana, se ha descartado, por ejemplo, levantar acusaciones constitucionales contra algunos de los miembros del gabinete del gobierno.

Concepcion, 9 de agosto de 2024 Una visita a la ciudad de Concepcion realizo la alcaldesa de Providencia y carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. En la plaza de la capital penquista se reunió con Valentina Pavez, hija de la expresidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe, a quien entregó su apoyo. Carlos Acuna/Aton Chile

Lo anterior, sobre todo porque según analizan fuentes del sector, hoy la crisis está radicada solamente en el Ejecutivo y que, por lo mismo, entrometerse más de lo necesario podría desviar la atención del caso y la división que ha generado al interior del oficialismo. Así, dicen, lo mejor es esperar nuevos antecedentes y dejar que la investigación siga su curso.

En ese contexto, no es una sorpresa que incluso los principales lideres del sector prefieran mantener la prudencia en torno al caso.

De hecho, según explican desde el entorno de Matthei, hoy no existe ninguna estrategia para que la alcaldesa pueda capitalizar el caso Monsalve, sino que se encuentra enfocada en los últimos días de campaña para las elecciones municipales -hoy está de gira en Coquimbo y mañana va a tener un despliegue en la Región Metropolitana- y en su gestión en la municipalidad.

De esa forma, aseguran en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Matthei ha mantenido cuidado al referirse a la investigación y solo lo ha hecho en torno a la necesidad de que se investigue, la responsabilidad del gobierno en el manejo de la crisis y también en torno a la gestión en materia de seguridad. “Hemos visto con estupor que en el fin de semana en que más homicidios tuvimos, el encargado de la seguridad, en vez de estar preocupado de esta, estaba tomando pisco sour”, apuntó hace algunos días la alcaldesa.

Los movimientos de José Antonio Kast tampoco distan de lo que ha hecho la jefa comunal. El líder del Partido Republicano ha hecho solamente tres declaraciones escuetas a través de redes sociales sobre el caso Monsalve, sin inmiscuirse más allá en el escándalo.

11 octubre 2024 Entrevista a José Antonio Kast, líder del Partido Republicano. Foto: Andrés Pérez

Solo ayer elevó un poco más el tono a través de X. “Qué injustas y dolorosas las palabras de la ministra (Antonia) Orellana. Hay miles de chilenos que se sacan la mugre todos los días en diferentes profesiones y oficios. Ellos tienen el mismo derecho a la justicia que un subsecretario y un ministro”, señaló refiriéndose a las palabras de la titular de Mujer, donde para explicar la magnitud de que fuese Monsalve el acusado, Orellana afirmó que “no estamos hablando de un portero”.

Al igual que con Matthei, en el entorno del abanderado presidencial afirman que el foco ha estado en los últimos días de actividades electorales. Este miércoles, por ejemplo, Kast estará en Arica en un cierre de campaña. Con el escándalo en el corazón de La Moneda, alejado de la oposición, afirman que la situación política se “aprovecha” redoblando el despliegue en terreno, mientras el oficialismo -dentro de la misma coalición- gasta la energía en la disputa entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio.

Lo reciente de los hechos ha implicado que los equipos opositores no hayan podido medir de forma objetiva, en sondeos internos, el impacto del caso Monsalve en los resultados del fin de semana. Sin embargo, los republicanos aseguran que el ambiente de campaña es más ciudadano y en nichos más proclives al progresismo, una sensación de desencanto que podría manifestarse en un voto de castigo.