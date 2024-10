Expresidente Ricardo Lagos no asistirá a votar este fin de semana por razones de salud

La Fundación Democracia y Desarrollo, constituida por el expresidente Ricardo Lagos, informó que el otrora gobernante no asistirá a votar en las elecciones municipales que se celebrarán este fin de semana debido a un cuadro respiratorio que lo mantiene en reposo.

Pese a que no podrá sufragar por su estado de salud, aclararon que no es una condición grave y que la decisión de no acudir a las urnas fue tomada por su personal médico de manera preventiva.

En enero de este año el militante del Partido por la Democracia anunció su retiro de la vida pública a sus 85 años para “contribuir desde un espacio más íntimo”.

En ese entonces, mediante un comunicado, expresó: “Próximo a cumplir 86 años, he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me han ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas -como están a la vista- han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión”.