Cordero por revisión de antecedentes de pensiones de gracia: “En las próximas semanas se va a poder tener un panorama más general”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó este lunes el anuncio realizado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en torno a la decisión del Presidente Gabriel Boric de revocar administrativamente las pensiones de gracia a condenados en el marco del estallido social.

En el marco de una actividad en la Región de Coquimbo, por la puesta en marcha del Servicio de Reinserción Social Juvenil en la Macrozona Norte del país, el secretario de Estado detalló que dicha facultad se puede ejercer en dos tipos de situaciones, respecto a personas que han sido condenadas.

“Tenemos de dos tipos, la primera a aquellas personas que señalaron tener condiciones que no tenían al momento del otorgamiento de una pensión, por ejemplo, que no se proporcionaron todos los antecedentes que requiere la ley, o no se verificaba la condición de daño que tenía que haberse otorgado. Y la segunda, de aquellas personas que habiendo cometido ilícito con posterioridad, incumplen el propósito para el cual ha sido otorgada la pensión de gracia”, remarcó.

Consultado sobre eventuales casos en los que no se hubiese acreditado tal daño, el ministro aclaró que “ese es el antecedente que se está verificando, y tiene que ver con qué tipo de daño, si fue permanente o parcial”.

En cuanto a la duración de revisión de antecedentes, Cordero indicó que el Ministerio del Interior pidió que el trámite se realice “con la mayor celeridad posible”.

“Creo que en las próximas semanas se va a poder tener un panorama más general. Se tienen que revisar todas (…) creo que lo más relevante y lo importante es que se despeja la discusión si acaso el Ejecutivo considera que existe atribución para ejercerlo, y en este sentido, lo que ha dicho el subsecretario Monsalve y la opinión del Ejecutivo, es que sí es”, agregó.

Por otra parte, el titular de Justicia abordó el proyecto de reforma constitucional para habilitar el uso de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por razones de seguridad ciudadana, por medio de una modificación del concepto de infraestructura crítica vigente en la legislación, iniciativa presentada este lunes por un grupo transversal de parlamentarios -desde el PS hasta la UDI- y de alcaldes.

Al respecto, Cordero llamó a ser responsables ante esta idea, enfatizando que “las Fuerzas Armadas tienen una conformación constitucional y una formación que está destinada para otros propósitos distintos al orden público. Antes de una iniciativa de esas características, hay que tener mucha claridad sobre la identidad y los desarrollos institucionales de las Fuerzas Armadas”.