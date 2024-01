“No va a esperar la ley”: gobierno anuncia que Boric va a usar facultad administrativa para revocar pensiones de gracia

En medio de una tensa sesión de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció este lunes que el Presidente Gabriel Boric utilizará su facultad administrativa para revocar las pensiones de gracia a condenados en el marco del estallido social.

Durante su intervención, la autoridad recalcó que el Mandatario tiene la disposición de poder generar una facultad para revertir el beneficio, que ésto sea retroactivo y para “legislar de una manera que efectivamente permita aplicar la ley, para cumplir el objetivo que aquí la Comisión dispone”.

Pero, además, afirmó que el Presidente Boric “no va a esperar la ley para ocupar la facultad administrativa”. Eso sí, llamó a los parlamentarios a llegar a acuerdos en las indicaciones que ingresó el gobierno -hace dos semanas- a las mociones parlamentarias en dicha materia.

“Creo que podemos legislar bien y podemos resolverle un problema al país y a los presidentes de la República. Yo lo único que le pido a la Comisión es que nos demos el espacio, no más allá de esta semana, para tener una propuesta que resuelva este problema de manera permanente, y bien resuelto. Con un acuerdo. Porque los problemas que justamente, como aquí se ha dicho, afectan la confianza de las personas, tienen que ser bien resueltos”, agregó.

Las mociones

Según Monsalve, al Ejecutivo le interesa legislar “en acuerdo con la Comisión, independiente de que tenemos la convicción jurídica de que esta materia, y no quiero entrar a ese debate, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo”.

Se trata de tres mociones que buscan modificar la ley 18.056, sobre normas generales para el otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República. La primera busca limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión; la segunda, impedir la concesión de este beneficio a peticionarios con antecedentes penales; y la tercera, impedir su aplicación a personas que registren condenas de carácter penal.

Además, el subsecretario informó que durante esta jornada firmó una modificación al reglamento que tiene el Ministerio del Interior para que “nunca más se entregue una pensión de gracia sin el requisito de pedir previamente los antecedentes penales”, aunque precisó que dicha modificación “no es suficiente”.

Boric y Piñera “cumplieron con la ley”

La autoridad de Interior no solo defendió a la actual administración por la entrega de los beneficios, sino que también a la del expresidente Sebastián Piñera. Esto, ya que -a su juicio- “los dos presidentes cumplieron con la ley, con la Constitución, con lo que establecía la glosa y con el reglamento”.

“Cuando firmó el decreto de una persona que estuvo en la cárcel por homicidio, no creo que el presidente Piñera lo haya sabido. Y por eso es que quiero volver a insistir, porque la ley y el reglamento no eran suficientes para proteger a los presidentes”, esgrimió antes de que los parlamentarios procedieran a votar en particular las indicaciones.