Boric pide informe sobre cárceles a ministro Cordero tras hechos en Ecuador: “No estamos exentos de riesgo”

El Presidente Gabriel Boric informó esta jornada que solicitó al ministro de Justicia, Luis Cordero, un informe respecto de la situación actual de las cárceles del país, para evitar que se registren escenarios como el visto recientemente en Ecuador, donde muchos recintos penales están en manos del crimen organizado.

Así lo afirmó el mandatario durante una actividad en la Región de Coquimbo, en el marco de la puesta en marcha del Servicio de Reinserción Social Juvenil en la macrozona norte del país.

En este sentido, el jefe de Estado destacó que, además de adoptar medidas de corto plazo, se necesita impulsar las medidas de reinserción para cortar el “círculo vicioso” de la delincuencia.

“En América Latina un gran porcentaje de las cárceles están en manos de los mismos reclusos y son centros y escuelas del delito, y en donde mientras más gente metemos presa, más carne de cañón sumamos para poder seguir con ese mismo círculo vicioso”, sostuvo Boric.

“En Chile no estamos en ese lugar, pero no estamos exentos del riesgo, y por lo tanto, tenemos que preguntarnos cómo hacemos las cosas para no llegar a ese lugar”, agregó.

En este sentido, informó que le solicitó al ministro Cordero “un informe respecto a la situación de las cárceles (…) para tener la certeza de que lo que hemos visto en otros países de América Latina no nos vaya a suceder en Chile, pero esto no se va a solucionar solamente con más palos”.

Reinserción social juvenil

En la ocasión, el Presidente Boric destacó la necesidad de tener una visión de largo plazo para poner freno a la delincuencia, al destacar que quienes cometen delitos son personas que merecen la oportunidad de tener espacios para buscar su reinserción en la sociedad.

“Cuando los canales y los medios de comunicación, y la sociedad entera, está hablando permanentemente de los delitos que suceden todos los días -y está bien, uno no puede negar la realidad-, debiéramos preguntarnos también como lo solucionamos con una perspectiva de largo plazo”, indicó el mandatario.

“Acción firme contra el delito, mano dura para el delito, por cierto. No queremos ver los crímenes que ´hemos visto en los últimos años en Chile. Pero también cortar esa cadena y para eso hay que entender que la persona que comete un delito es también un ser humano”, agregó.

Tras esto, el jefe de Estado dijo esperar que sus palabras no sean sacadas de contexto, y destacó, asimismo, que las víctimas de los delitos son una prioridad.

“Debemos tener la mayor protección a las víctimas, por eso enviamos un proyecto de ley de Defensoría de Víctimas. Pero también hay que considerar a la persona que comete un delito como un ser humano que merece una oportunidad, y cortar esa cadena, y tratar de entender que lo que se hace al interior de las cárceles, al interior de los centros de reinserción, hoy día no está siendo suficiente”, destacó.

Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil

El presidente inauguró esta jornada -junto al ministro de Justicia, Luis Cordero- el Servicio de Reinserción Social Juvenil en la macrozona norte del país junto al minostro Cordero, el que abarca las regione de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama; y Coquimbo.

Según informaron desde el gobierno, “la política pública que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil es parte de las medidas para la implementación de la Agenda Nacional de Niñez 2015 - 2025 que, tras la aprobación de la Ley Nº 21.527, mandata su creación junto con la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”.

Asimismo, recordaron que la implementación del Servicio Nacional de Reinserción sustituye al Sename en la tarea de administrar las medidas y sanciones frente a los delitos cometidos por adolescentes. Este nuevo organismo “tiene un enfoque centrado en la intervención, con un modelo y soporte adecuados para trabajar con jóvenes que han infringido la ley”, agregaron.