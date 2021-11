Daniel Jadue: “Yo creo que en segunda vuelta la candidata del extremo centro va a llamar a votar por Boric (...) Ella representa al sector más progresista de la DC”

Solo 4 días restan para los comicios presidenciales, parlamentarios y de consejeros regionales programados para este domingo 21 de noviembre. Una elección que se desarrolla tras más de un año de pandemia y en pleno proceso constituyente.

Sobre los últimos metros de la denominada carrera a La Moneda, el alcalde de Recoleta y excandidato del PC, Daniel Jadue, conversó con Radio Universo ratificando su respaldo a la carta del Frente Amplio, Gabriel Boric, y que desde Apruebo Dignidad están abiertos a conversar con todos.

“Gabriel (Boric) lo ha dicho en reiteradas ocasiones, vamos a conversar con todo aquel que se comprometa con un programa de transformaciones que de respuesta a las necesidades de Chile. Ahí caben todos. Según cómo se elija el parlamento, vamos a tener que hablar también con sectores de la derecha y yo creo que los vamos a encontrar. Nosotros estamos para conversar. Hay un cantidad importante de votantes de (Sebastián) Sichel que por ningún motivo van a querer retroceder Chile a los tiempos de dictadura”, dijo Jadue sobre los votos que podría tener el candidato de Chile Podemos Más.

Consultado por la senadora y también aspirante a la Presidencia, Yasna Provoste (DC), el edil de Recoleta desestimó las críticas de la demócrata cristiana contra Boric. “Me he sorprendido mucho del cambio de Yasna (Provoste). Recuerdo cuando la esposa del Presidente Frei la mandó a militar al PC porque ella defendía la necesidad de las alianzas y de co-gobernar con los partidos. Parece que en la desesperación de entender que está cuarta o quinta, y por subir un par de puntitos -cuando además sus compañeras de partido la dejan sola y no la acompañan ni siquiera en las votaciones en el Senado-; yo creo que ella se equivoca y sabe, porque ha trabajado con el PC muchas veces y siempre lo ha podido hacer”.

“Además respecto a gobernabilidad, le aseguro que solo pone en cuestión o en peligro la estabilidad, el que nada cambie, que siga la desigualdad. (...) Me hubiese encantado que Yasna avanzara en los temas esenciales para Chile, pero no quiso. Por eso proponemos un parlamento unicameral en el futuro, porque el Senado no representa la correlación de fuerza hoy en nuestro país”, añadió Jadue.

“La candidata de extremo centro ha sido muy profusa en declaraciones muy caricaturescas, pero el mundo que ella representaba que antes era del 45% aproximadamente, hoy día está en el 8%. Sus compañeras de partido -Rincón y Goic- están tratando de que a ella le vaya más mal de lo que le fue a ella. Pero yo creo que en segunda vuelta la candidata del extremo centro va llamar a votar por Gabriel, no tengo ninguna duda, porque además ella es una mujer bastante progresista, es más, ella representa al sector más progresista de la DC”, sentenció Daniel Jadue.

Sobre los eventuales acuerdo programáticos y tras cuestionamientos por una publicación a solo 3 semanas de los comicios, Jadue señaló que todo depende de la conformación final de la Cámara de Diputados y el Senado.

“El programa no está escrito en piedra y no es una biblia, es una declaración de voluntades y depende de los votos que tengamos en el Congreso. Por eso le recuerdo a todos quienes vamos a votar por Gabriel, que debemos votar por los candidatos de Apruebo Dignidad en senadores y diputados, para que se nos dificulte lo menos posible la pega de conseguir los votos para cumplir el mandato de la nueva Constitución. En el parlamento se discute y se llegan a acuerdos con todos para llegar a las mejores leyes para el pueblo de Chile”, concluyó.