Filtración de datos personales: Servel revela información sobre la participación de 15 millones de ciudadanos en comicios municipales de 2021, incluyendo RUT, edad y militancia política

Hace 3 horas Tiempo de lectura: 5 minutos

El Servicio Electoral tenía hasta ayer en la noche disponible en su sitio web un archivo comprimido que poseía dicha información sensible, que nunca antes se había revelado de manera pública. El documento -que fue revisado por la Unidad de Investigación y Datos de La Tercera y que ya no está disponible para su descarga- incluye además el género de la persona, su nacionalidad y si ésta pertenece a un pueblo originario o no.